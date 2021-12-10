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產業鏈完整 廣東推燃料電池車

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

2021聯合國開發計劃署氫能產業大會8日在廣東佛山開幕。現場舉行了廣東燃料電池汽車示範應用城市群啟動儀式。 　　

2021年8月，中國財政部、工信部、科技部、國家發改委、國家能源局正式批復廣東燃料電池汽車示範應用城市群為首批示範城市群之一。該城市群覆蓋5省12市，其中以廣東省佛山市為牽頭城市，參與城市包括廣州、深圳、珠海、東莞、中山、陽江、雲浮等以及福建福州市、內蒙古包頭市、安徽六安市及山東淄博市。 　　中新社報導，廣東省副省長孫志洋在啟動儀式上稱，廣東將抓住納入國家燃料電池汽車示範應用城市群的重大機遇，充分發揮產業先發優勢，完善制度體系，加大自主核心技術的研發力度，強化跨省際區域協同發展，不斷創新商業模式，努力降低全產業鏈的成本，加快佈局建設加氫站，有序構建安全高效、成本可控的氫能供應體系，力爭在「十四五」末期形成產值超千億元（人民幣，下同）的燃料電池汽車產業集群。 　　

廣東是中國汽車製造業大省，近年來該省先後出台相關政策文件，大力支持燃料電池汽車產業發展。

目前，廣東燃料電池汽車產業總體發展水平領先于中國國內，已建成加氫站39座，在建10座，數量居全國第一。同時，燃料電池關鍵零部件和材料研發製造體系基本建立，產業鏈比較完整，八大關鍵零部件企業均有佈局。目前全省匯集超過300家相關企業，產值已超過百億元，成為中國規模最大的燃料電池汽車產業集群之一。

廣東 內蒙古 福建

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