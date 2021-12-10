兩岸經貿交流熱 同期增27.8%

第三屆海峽兩岸工商合作論壇8日在福州舉行，以「合作 · 創新 · 共享」為主題，以線上線下相結合的方式圍繞兩岸先進製造業展開交流和對接。

中新社報導，福建省人大常委會副主任梁建勇表示，兩岸企業要圍繞電子信息、數字產業、先進裝備製造、新材料新能源、生物與新醫藥、海洋高新技術等產業發揮各自優勢，在研發、技術提升、人才交流等方面開展密切合作。

他說，福建將繼續支持台商台企參加一帶一路建設和國家區域協調發展戰略，支持台商台企加快轉型升級，與福建企業深化融合發展。 中國貿促會副會長張少剛說，今年以來，兩岸經貿交流合作保持良好發展態勢，貿易與投資大幅增長，金融合作持續深化，經貿交流熱度不減。今年1月至10月，兩岸貿易額2663億美元，同比增長27.8%；大陸新批台資項目5173個、同比增長34.3%，實際使用台資8.1億美元、同比增長4.2%。 對於如何深化兩岸經貿合作，張少剛認為，兩岸要攜手合作，應對挑戰，提升兩岸經貿核心競爭力；用足政策，發揮優勢，推進兩岸經貿合作融合發展；順勢而為，開拓創新，發掘兩岸經貿合作新動能。

海峽兩岸經貿文化交流協會會長高孔廉線上參與並致辭。他說，大陸在新基建、自由貿易、雙循環等領域提出的新措施，將為台商台企提供更多發展的機遇，促進兩岸經貿融合發展。

台灣商業總會理事長許舒博亦通過視頻致辭表示，兩岸工商業界應做好產業精準對接，強化民間企業、品牌合作，以創新的經貿合作模式共享全球商機。尤其在跨境電商、互聯網、人工智能、文創旅遊等領域，繼續深化經貿交流合作。

此次論壇由中國貿促會、海峽兩岸經貿文化交流協會、台灣商業總會、台灣商業聯合總會共同主辦。