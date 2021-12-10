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蔡政府任內22邦交國剩14個 這兩國也被點名邦誼危險

廣州升空 組航空物流聯盟

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

廣州航空物流產業聯盟成立大會8日在廣州空港經濟區舉行。據介紹，組建廣州航空物流產業聯盟，是廣州大力推進航空物流業高質量發展、加快建設現代流通體系、構建新發展格局的重要舉措。對促進航空物流產業轉型陞級、做大做強航空物流產業、推動航空物流技術創新等具有重要意義，有助於以更大力度推進廣州國際航空樞紐和國家臨空經濟示範區建設「提檔加速」。 　中新主報導，廣州空港經濟區管理委員會副主任陳恒表示，近年來，廣州國際航空樞紐能級不斷提升，航空物流產業加速集聚發展，這有賴於機場樞紐發展強勁、腹地經濟支撐有力的區位優勢和產業基礎。2020年，廣州白雲機場旅客吞吐量位居全球第一，貨郵吞吐量位居全國第二、全球前列，廣州白雲機場口岸空運進出口貨值達3569.3億元（人民幣，下同），跨境電商進出口業務量已連續7年蟬聯全國空港第一。截至2021年12月5日，廣州白雲機場口岸跨境電商年進出口總值首次突破1000億元。 　　

廣州航空物流產業聯盟是一個區域性、跨部門、跨行業的非營利性社會團體，旨在挖掘、拓展、整合廣州航空物流資源，建立完善廣州現代航空物流業發展模式，推進實現航空物流產業健康發展。主要任務包括建立信息交流平台、培育航空物流產業人才、加強行業交流合作推廣、開展航空物流產業課題研究等。

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