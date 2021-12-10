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巴斯夫百億美元 投資廣東

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

巴斯夫（廣東）一體化生產基地項目大件碼頭8日正式開工建設。巴斯夫是世界領先的化工巨頭，在歐洲、亞洲、南北美洲的41個國家擁有超過160家全資子公司或者合資公司。巴斯夫與中國的合作可以追溯到1885年，作為中國化工領域最大的外商投資企業，巴斯夫主要的投資項目位於上海、南京和重慶。 

中新社報導，本次開工建設的大件碼頭，是巴斯夫（廣東）一體化生產基地項目在建設期間大型裝置、構件、模塊運輸上岸的主要通道。該工程主要分為前期工作、碼頭及其配套設施建設、港池疏浚和護岸加固等施工內容，擬建碼頭占用岸線長345米，2個泊位，1個5000噸級滾裝泊位，1個3000噸級重大件設備泊位（可停靠5000噸貨輪），同時建設配套的2座引橋和2座扒桿起重機平台，建設總工期17個月。 　　

投資總額達100億美元的巴斯夫（廣東）一體化生產基地項目，於2019年11月在廣東湛江東海島啟動。該項目首先建造工程塑料改性和熱塑聚氨酯裝置，預計于2022年投入運營，整體項目將於2030年竣工。 　　

該項目還是巴斯夫首個全面落實智能製造的大型一體化生產基地。到2022年，該項目的工程塑料改性裝置每年可為巴斯夫在中國貢獻6萬噸改性工程塑料產品。整體項目完成後，將為華南地區的本地及跨國製造商提供面向汽車、建築、高鐵、電子電氣、食品包裝、家庭和個人護理、航空航天和製藥等行業的解決方案。

廣東 碼頭 上海

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