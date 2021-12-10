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大連中歐班列 同比增長超600%

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

遼寧港口集團表示，2021年1月至11月，大連港累計新增5條外貿集裝箱航線，外貿商品車吞吐量同比增長超過200%，大連直發中歐班列同比增長超600%，港口生產經營維持企穩向好。

中新社報導，今年以來，大連港外貿商品車市場開發成效顯著，先後進行過境豐田品牌商品車和出口寶馬、沃爾沃品牌商品車裝卸作業，帶動商品車吞吐量持續提升。

據統計，今年1月至11月，大連港外貿商品車吞吐量同比增幅超過200%，創下歷史同期新高。 　　

大連汽車碼頭公司總經理助理金兆星表示，出口業務上，大連港外貿商品車班輪航線實現常態化運營，大連汽車碼頭在外貿班輪航線的基礎上，相繼開發了沃爾沃、一汽解放、福田汽車等出口項目。

目前，航線已覆蓋歐洲、亞洲、大洋洲、中南美洲等區域，出口國家和地區近50個。 　　

受新冠肺炎疫情影響，跨國空運、海運班次減少、運價上漲。中歐班列憑藉時效快、全天候、分段運輸獨特優勢，成為保障進出口貿易通道的重要載體。 　　

今年1至11月，大連港陸續開行大連—莫斯科別雷拉斯特點對點直達班列、大連—杜伊斯堡公共班列，新西伯利亞、上孔金斯基卡亞—大連回程班列，並打通綏芬河、阿拉山口口岸通道，使大連直發中歐班列同比增長超600%，有效吸引相關產業在東北、尤其是大連地區聚集。 　　

在持續加密中歐班列線路、加大貨源開發力度的同時，大連港繼續加大港口集裝箱生產作業能力。今年前11個月，大連港累計新增5條外貿集裝箱航線，同時啟動鐵路敞頂箱「班列+班輪」多式聯運項目，大連港鋼材、外貿出口大米、礦建材料、水泥等貨種同比均實現較大幅度增長。

航線 碼頭 品牌

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