黃河核心示範區 鄭州提速建設

隨著黃河流域生態保護和高質量發展深入實施，鄭州作為沿黃經濟體量最大的國家中心城市，正在「提速」建設黃河核心示範區，以現代化、國際化為引領，聚焦對外開放。

中新社報導，鄭州市政府8日新聞發布會對外正式發布「鄭州建設黃河流域生態保護和高質量發展核心示範區總體發展規劃（2020-2035年）」和「鄭州建設黃河流域生態保護和高質量發展核心示範區起步區建設方案（2020-2035年）」。

「規劃」定位沿黃生態保護示範區、國家高質量發展區域增長極、黃河歷史文化主地標三大功能；「方案」定位黃河流域生態保護與綠色發展樣板區、世界級旅遊目的地、世界一流宜居城市示範區等功能。

中國城市規劃設計研究院城鄉治理所所長杜寶東表示，「規劃」、「方案」突出協同，兼顧上下游、左右岸的原則，推動鄭州與西安、洛陽、開封等城市就黃河文化大遺產廊道、黃河申遺、黃河主題國家級旅遊線路、鄭汴洛世界級文化旅遊帶重大文旅合作。

「規劃」、「方案」特別提出以現代化、國際化為引領，聚焦對外開放。鄭州市發改委發展規劃處處長王春濤表示，將深化鄭州至盧森堡雙樞紐戰略合作，加快鄭州中歐班列集結中心示範工程和國際陸港第二節點建設，探索「跨境電商+空港+陸港+郵政」運營模式，拓展海鐵聯運班列線路。

目前，中歐班列（鄭州）已輻射30多個國家130多個城市，成為名副其實的「黃金列車」。「規劃」、「方案」的出台，標誌著鄭州建設黃河核心示範區的頂層設計已經基本完成，邁出了提速建設的重要一步。

鄭州市發改委三級調研員王新田表示，根據「規劃」，鄭州黃河核心示範區範圍面積約1200平方公里。王新田指出，鄭州建設黃河核心示範區正在「提速」：9月與沿黃9省區省會城市共同簽署了「黃河流域環境權益類要素交易友好合作框架協議」；黃河國家博物館正在施工；治理礦山6000餘畝、修復生態濕地9200畝……。

今年鄭州遭遇「7．20」特大暴雨災害。王春濤表示，將把安全理念貫穿城市規劃、建設、管理，建立供水、供電、能源、交通、地下空間等安全防控體系。