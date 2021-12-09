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人行上調外匯存款準備金率 人民幣應聲走貶

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
中國人民銀行。（新華社）
中國人民銀行。（新華社）

在一方面透過全面降準，為市場經濟注入活水的同時，大陸當局也不放鬆對外匯流動性的管制。據中國人民銀行大陸央行）網站9日公告，決定自2021年12月15日起，上調金融機構外匯存款準備金率2個百分點，即外匯存款準備金率由現行的7%提高到9%。在岸及離岸人民幣應聲走貶，離岸人民幣並貶破6.36。

大陸央行稱，此舉是為加強金融機構外匯流動性管理。

在此之前，大陸央行甫於6日公告，為支持實體經濟發展，促進綜合融資成本穩中有降，決定於2021年12月15日下調金融機構存款準備金率0.5個百分點（不含已執行5%存款準備金率的金融機構）。此次為全面降準，共計釋放長期資金約人民幣1.2兆元（約新台幣5.2兆元），本次下調後，大陸金融機構加權平均存款準備金率為8.4%。

大陸央行當時表示，將繼續實施穩健的貨幣政策，堅持穩字當頭，不搞大水漫灌，兼顧內外平衡，保持流動性合理充裕，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配，加強跨週期調節，統籌做好今明兩年宏觀政策銜接，支持中小企業、綠色發展、科技創新，為高質量發展和供給側結構性改革營造適宜的貨幣金融環境。

大陸央行 外匯 實體經濟 中國人民銀行

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