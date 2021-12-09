惠譽調降恒大信評 從「C」下調至「有限違約」

彭博資訊報導，恒大危機延宕數月之久後，國際評級公司惠譽將中國恒大及旗下子公司的債信評等，從「C」下調至「有限違約」（restricted default），為首度被列入違約者層級。

恒大子公司景程有限公司發行的兩支美元債的寬限期本周一截止，但沒有付款，其中一支2022年到期債券的應付利息為4.190萬美元，另一支2023年到期債券應付利息4,060萬美元。惠譽最新報告稱，這次下調恒大債信，反映了這兩支美元債利息在寬限期結束後仍未獲支付。

這是恒大債信第一次被信評機構評為「違約」層級，在此之前，恒大總在寬限期即將結束的前一刻償還美元債。

彭博稍早引述知情人士透露，恒大計畫將所有離岸債務納入重組計畫，可能成為中國大陸規模最大的債務重組之一。截止6月底，恒大負債超過3000億美元。