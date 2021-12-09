屢勸不改！愛回收、豆瓣等106款APP 遭陸工信部「下架」

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
大陸業內公認的二手電商共三家，分別是閒魚、愛回收、轉轉。圖／取自搜狐
大陸業內公認的二手電商共三家，分別是閒魚、愛回收、轉轉。圖／取自搜狐

大陸工信部9日表示，先前針對APP非法收集使用者個人資訊、欺騙誤導使用者等情事進行檢查，並要求業者進行整改，其中共有106款APP未完成整改，包括知名社群平台「豆瓣」、「愛回收」將下架處理。

根據工信部官方微信公眾號「工信微報」消息，11月3日工信部針對APP超範圍、高頻率索取許可權，非服務場景所必需收集使用者個人資訊，欺騙誤導使用者下載等違規行為進行了檢查，並對未按要求完成整改的APP進行了公開通報。

截至目前，尚有5款APP未按工信部要求完成整改，各通信管理局積極開展APP技術檢測，截至目前尚有101款APP仍未完成整改。對此，工信部依《個人信息保護法》、《網路安全法》等相關法律要求，工信部立即組織對上述106款APP進行下架處理，相關應用商店在通報發佈后，應立即組織對其進行下架處理。針對部分違規情節嚴重、拒不整改的APP，屬地通信管理局應對APP運營主體依法予以行政處罰，包括「豆瓣」、「愛回收」、「唱吧」等均在其列。

其中，知名平台「豆瓣」為中國官方懲處常客，據了解，2021年1月至11月，大陸國家網路訊息辦公室指導北京市網路訊息辦公室，對豆瓣實施20次處置處罰，多次予以頂格50萬元人民幣罰款，共累計罰款900萬元人民幣。

值得注意的事，APP「下架」並非被禁用，而是讓用戶暫時無法使用，待相關公司內部整治過關後，之後仍能再度「上架」。

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