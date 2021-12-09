小米低調斥資64.5億 上海成立積體電路晶片設計公司

小米造芯計畫又有最新進展，根據天眼查信息顯示，日前在上海成立的玄戒技術，註冊資本人民幣15億元（約新台幣64.5億元），法定代表人為小米集團高級副總裁、手機部總裁曾學忠，經營範圍包含積體電路晶片設計及服務等。

多位分析人士表示，當前市場對手機廠商紛紛入場造芯的態度和預期都過於樂觀，「做晶片風險大、投入高，如果是要做7奈米以下的晶片，十幾億可能還不夠。」更有電子行業分析師表示，「目前來看想要取代高通，大陸除了華為，其他手機廠商的技術儲備還有所欠缺」。

科創板日報報導，玄戒技術由X-Ring Limited全資控股。除了曾學忠外，玄戒技術監事劉德為現任小米科技聯合創始人兼副總裁，此外還擔任包括小米汽車有限公司在內的多家小米集團旗下企業的監事或法定代表人。

曾學忠在小米集團內部最新的人事變動，是接替雷軍成為武漢小米科技法定代表人、執行董事兼總經理。

雷軍在2020年7月底，宣布曾學忠加入小米並負責手機業務，當時小米集團還曾因召集到這樣一位重量級人物而引發熱議。從過往履歷來看，中興時期的曾學忠負責過手機終端業務，且説明中興手機一度取得大陸市佔前五、全球出貨量4,800萬支的成績。

曾學忠2017年加入紫光集團，歷任紫光股份總裁、展訊CEO，不少分析認為，曾學忠當初加盟紫光的主要想法正是在半導體晶片領域大展中興期間的未盡宏圖，如今曾學忠加入小米後即掌舵手機業務，並成為小米注資人民幣15億元新成立公司玄戒技術的核心，有市場傳言小米先前的晶片業務團隊松果電子，將一併與玄戒技術做進一步整合。

小米過去自研晶片業務的主體是松果電子，成立初期是小米全資子公司，在2017年2月，松果團隊發布了澎湃S1晶片，小米也被視為全球第四家具備手機SoC晶片研發能力的手機品牌，不過澎湃S1發展很快遭遇「開高走低」的窘境，有電子行業分析師表示，其實就是經歷了幾次流片的失敗。

最終在2019年4月，松果電子分拆出南京大魚半導體，用於AI和IoT晶片與解決方案的技術研發並獨立融資，而其餘松果團隊將繼續專注手機SoC晶片和AI晶片領域。在分散投入的風險和成本的同時，也變相降低了目標研發難度。

今年3月30日，小米松果電子發布首款ISP晶片澎湃C1，這是一顆小米自研的影像信號處理晶片，區別於SoC晶片，ISP可獨立設置於主板，專用於手機影像處理。

電子行業分析師認為，小米晶片團隊調整完成後重新選擇ISP晶片作為造芯切入點，原因首先在於做小規模晶片難度更低，這主要體現在對晶片製程先進性要求不高；其次，安卓生態晶片市場目前幾乎由高通驍龍、聯發科兩家獨霸，大陸國產手機廠商急需借助自研，在影像等方面打出差異化，進而打動消費者。