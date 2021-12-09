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擴大應用場景 數位人民幣在海南省能繳稅
數位人民幣可以用來繳稅了！ 12月9日，國家稅務總局海南省稅務局、中國人民銀行海口中心支行，海南省工商、農業、建設、中國、交通和郵政儲蓄等六家金融機構在海南省進行數位人民幣簽約繳稅儀式。
據陸媒「澎湃新聞」報導，今年以來，海南省稅務局協同中國人民銀行海口中心支行，以試點數位人民幣為契機，從政府收入端入手，主動謀劃、先行先試，探索創新重構電子繳稅業務流程支援數位人民幣扣繳稅費，在工、農、中、建、交、郵儲等六家國有銀行總行的全力支援下，在 兩個月內實現數位人民幣簽約繳稅服務。
目前，該業務已在海口、儋州、瓊海等7個市縣試點落地，截至12月9日上午，全省已成功簽訂數位人民幣錢包三方協定27份，成功繳款9筆。
海南省稅務局黨委書記、局長劉磊表示，海南試點數位人民幣，積極探索數位人民幣錢包簽訂三方協定繳稅，貫徹落實中辦、國辦《關於進一步深化稅收徵管改革的意見》的成果轉化，是海南稅務助力自貿港建設「海南化」的具體實踐。除了進一步豐富數位人民幣應用場景， 對於推進海南數位經濟轉型，打造自貿港數位人民幣生態體系具有重大意義。
自中國官方推出數位人民幣後，不斷擴大應用場景與各項業務試點。今年7月，北京市首創可利用數位人民幣繳交學費，是首個將數位人民幣應用在財政非稅收入收繳業務的應用。
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