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深圳面臨近40多來最嚴重乾旱 呼籲市民節約用水

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
深圳正面臨1979年建市以來最嚴重的旱情，目前已經實施減壓供水等因應措施。（截圖自深圳報業集團影片）
深圳正面臨1979年建市以來最嚴重的旱情，目前已經實施減壓供水等因應措施。（截圖自深圳報業集團影片）

據深圳新聞網報導，被譽為中國矽谷的深圳，正面臨1979年建市以來最嚴重的旱情。預估今冬明春，深圳每日用水量缺口平均約達50萬立方米（50萬噸），甚至可能出現秋、冬、春、夏四季連旱的特枯水情。為此，深圳近日已發布《節約用水倡議書》，呼籲全體市民節約用水共體時艱。

報導稱，自2019年秋天以來，廣東省就持續少雨，主要江河水位比往年同期明顯偏低。提供深圳90％用水來源的東江流域，則遭遇1963年以來最嚴重旱情，流域內三大水庫蓄水量較往年偏少55％以上。加上受到反聖嬰現象影響，估計很可能形成秋、冬、春、夏四季連旱的特枯水情。

深圳新聞網指出，深圳當前除面臨形勢嚴峻的乾旱，另一方面還面臨強勁的用水需求。相較於去年，今年深圳自來水供水量增幅達9.3%，遠高於以往平均2%的增幅，預計今年自來水供水量將高達19.4億立方米，比去年增長1.5億立方米，用水總量、增幅都將創下深圳建市以來最高記錄。

深圳市水務局水資源管理處處長張建安表示，在嚴重旱情和全市用水需求高速增長的雙重影響下，深圳今冬明春供水安全形勢形勢異常嚴峻，全民節約用水刻不容緩。

深圳市政府預測，今冬明春，深圳用水量缺口平均每日約100萬立方米。其中，透過本地飲用水源水庫應急儲備水量每天可解決50萬立方米用水缺口，剩餘50萬立方米就需通過全民節水壓減用水量來解決。

此外，深圳也已實施減壓供水、減少綠化行政用水與建築用水、加大公共機構節水力度，以及強化用水大戶節水管理。

深圳市水務局供水管理處處長陳霞表示，深圳目前每天缺水50萬噸，但如果深圳市民每人每天能節省10公升用水，就可節省17.5萬噸用水。

因此，她呼籲深圳市民，透過每天減少1分鐘洗澡時間、安裝水龍頭省水閥等方式，在日常生活中養成節約用水的好習慣。

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