大陸短影音平台「快手」 傳年底將大規模裁員30%

繼字節跳動、愛奇藝後，大陸短影音巨頭之一的快手科技，傳出年底大裁員，有員工在社交平台爆料，「計畫裁員30%」、「從年薪人民幣100萬以上的開始」、「年齡超過35歲、非技術職位的高管團隊也被裁員」。

中國基金報報導，快手在北京、上海、廣州、深圳四地的商業化團隊將在年底前完成轉型，其中部分業務將取消，而剩餘的業務將在12月底前將辦公地點調整到杭州，「搬家和離職之間，二選一。」

「不願意去杭州的員工都在等待離職」，員工表示，由於目前裁員的補償方案尚未談妥，大部分員工談及此事，十分謹慎。

此次裁員為年底優化的一部分，主要針對的是績效不達標的員工，其中主要包括績效為C及以下的員工，部分B級績效的員工也有涉及。因此早在一周前，「快手12月開始勸退低績效員工」就開始流傳。

有快手員工在職場社交平台「脈脈」留言，快手12月開始勸退低績效員工，「直接裁員需要支付N+1經濟補償金，因此從績效打C開始」。

近兩日，更多關於裁員的消息在脈脈出現，有員工爆料裁員比例30%，「國際業務裁員已經開始」。另有爆料指出，快手此次裁員主要針對年薪人民幣100萬以上的員工，意圖降低人力成本。

快手今年第3季財報顯示，虧損人民幣74億元，而前三季虧損更高達人民幣219億元，源於銷售成本和各項費用快速上升，其中增加雇員人數導致薪酬開支上升是重要原因。

根據快手去年財報顯示，快手的「雇員福利開支」主要包括「工資、薪金及花紅」、「以股份為基礎的薪酬開支」和「其他社會保障成本、住房福利及其他雇員福利」三項。

快手於今年2月5日登陸香港聯交所，根據招股書及去年財報顯示，截至去年上半年，快手有1萬6,387名全職雇員，截至去年底，快手有2萬1,499名全職雇員，也就是短短半年時間快手員工人數大幅增加了32%。

在今年第3季財報後的電話會議上，快手CFO鍾奕祺曾表示，快手目前的人員儲備已經比較充分，明年員工數量不計畫有大幅增長。

實際上，今年9月底快手已進行過一輪「組織架構重組」。該公司表示，「這次重組覆蓋範圍更為廣泛，有效地將業務從基於職能型的架構轉變為基於事業部制的架構，目的在強化不同業務線的閉環，提高效率」，「通過組織架構升級，我們能更有效地分配及調動資源，從而最終提高整體組織能力及效率」。