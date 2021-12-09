「入世」20年 廣東外貿額增逾3倍

大陸海關總署廣東分署8日發布的數據顯示，「入世」（加入世貿組織）20年來，廣東保持中國大陸第一外貿大省地位，進出口貿易額從2001年的1.46兆元（人民幣，下同）增至2020年的7.09兆元，增長384.9%，年均增長8.4%。

中新社報導，「入世」以來，廣東進出口規模每兩三年即上一個台階，2003年規模超過2兆元，2010年突破5兆元，2018年突破7兆元。今年1至10月，廣東外貿進出口規模達6.71兆元，同比增長18.2%，創同期歷史新高。

「入世」20年，廣東一般貿易比重顯著提升，占整體進出口比重由2001年的22.4%提升至2020年的51.2%。今年1至10月，一般貿易比重占比提升至52.4%。與此同時，外貿主體數量成倍增加。2021年1至10月，廣東有進出口實績的企業數量突破10萬家，是2001年的4倍多。

與廣東有貿易往來的國家（地區）由2001年的214個增加到2020年的230個。與「一帶一路」沿線國家貿易快速增長。20年來廣東對「一帶一路」沿線國家進出口年均增長7%，較整體年均增速高5.3個百分點。

廣東的機電產品出口年均增長11.2%，占整體出口比重由2001年的49%提升至2020年的68.4%。今年1至10月，機電產品出口占比進一步提升至68.7%。擴大進口不斷發力。廣東進口總值從2001年的6716.3億元增至2020年的2.74兆元，年均增長7.5%。