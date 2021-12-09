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進入12月後 陸多家房企釋融資計畫

聯合報 / 記者林汪靜／綜合報導

近期大陸房企融資環境有所放鬆，多筆供應鏈ABS融資計畫獲准發行。龍光集團6日宣布將於近期啟動CMBS、供應鏈ABS等資產支持類證券化產品的發行工作；碧桂園5日披露，擬於近期向交易所申請發行供應鏈ABS產品，進入12月7天內就有多家大陸房企釋放融資計畫。專家指出，ABS融資獲批傳遞出企業融資環境放寬的信號。

何謂ABS融資？名為「資產抵押債券」，也稱作資產擔保證券或資產支撐證券，是以資產（如房地產）的組合作為抵押擔保而發行的債券。

證券日報報導，碧桂園指出，供應鏈ABS產品作為創新型融資方式，有助上游企業拓寬融資管道、降低融資成本、提高經營效率，進而增強碧桂園供應鏈體系內合作夥伴的競爭力；萬科也加入了ABS融資大軍，萬科擬於近期發行人民幣7.77億元供應鏈ABS，並計畫於12月將今年內供應鏈ABS額度發行完畢。

此外，11月，據上交所披露資料顯示，多筆ABS融資計畫已得到回應。比如，「融創環球中心資產支持專項計畫」顯示已通過、「中鐵置業青島中心資產支持專項計畫」顯示為已受理等；12月以來，更有多筆購房尾款、供應鏈融資計畫項目狀態出現更新。例如，綠城2021年度應收帳款資產支持專項計畫，顯示「已反饋（映）」，由此可見，融資均已進入審核程序，ABS新增項目發行進入預熱階段。

根據中指研究院監測數據顯示，今年1到11月，ABS融資總額占大陸房企非銀融資的22.4%，其中供應鏈ABS為融資主力，前三季融資額占房企ABS發行總額的60%以上。

中指研究院企業事業部研究副總監陳星指出，大陸房企發行ABS的主因是增加融資的同時不會新增有息債務。

另一方面，中國人民銀行（大陸央行）6日宣布將15日下調金融機構存款準備率0.5個百分點。諸葛找房數據研究中心高級分析師陳霄表示，上述舉措有助於房企資金壓力獲得緩解，預計更多優質民營房企融資計畫將會獲得審批，融資規模可能將有所擴大。

中國人民銀行 陳星 房地產

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