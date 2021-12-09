軌博會湖南開幕 新技術展成果

2021中國國際軌道交通和裝備製造產業博覽會（下稱軌博會）8日在湖南株洲開幕。美國、德國等16個國家和地區的商協會代表組團參會，3M、西屋等800多家中外企業在線上線下參展參會。

中新社報導，軌博會是中國國際貿易促進委員會、湖南省政府共同主辦的行業內唯一的大陸國家級國際性專業展會，每兩年一屆。本屆軌博會以「智慧軌道、聯通未來」為主題，展覽面積6萬平方公尺，集中展示和發佈一批新產品、新技術、新成果。

展會為期三天，將舉辦1場主題活動、6場專場活動和10場市場化配套活動。其中，阿聯酋（台灣稱為阿拉伯聯合大公國）將作為主賓國，與中外企業深入交流；美國10餘家知名企業組團參展，並舉辦中美軌道交通國際合作圓桌論壇。20餘名院士、知名專家及多位行業領域有影響力的企業家將共同探討軌道交通產業發展趨勢。

本屆軌博會期間還將發布湖南省軌道交通和裝備製造產業招商項目70個，總投資1216.3億元（人民幣，下同）；簽約項目23個（含戰略合作協議項目2個），總投資107.18億元。

中國國際貿易促進委員會副會長張慎峰表示，經歷數十年的發展與積澱，中國大陸建成自主研發、配套完整、設備先進、規模經營的軌道交通裝備製造體系，高速鐵路營業里程達3.8萬公里，城市軌道交通運營里程7715.31公里，客運周轉量、貨運發送量、貨運周轉量等主要鐵路運輸經濟指標均居世界第一。

當今世界正經歷新一輪科技革命和產業變革，軌道交通產業也處在技術爆發和交融的黃金時機。張慎峰說，軌道交通已成為「中國速度」的象徵和「走出去」的名片，軌博會為展示行業最新技術及成果、深化產能和裝備製造合作提供重要平台。