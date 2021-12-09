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陸今年快遞業務量 已破千億件

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
大陸國家郵政局快遞大數據平台實時監測數據顯示，12月8日，2021年中國大陸快遞業務量已達1000億件。圖為北京一快遞站內，快遞員分撿快遞。（中新社）
大陸國家郵政局快遞大數據平台實時監測數據顯示，12月8日，2021年中國大陸快遞業務量已達1000億件。圖為北京一快遞站內，快遞員分撿快遞。（中新社）

大陸國家郵政局快遞大數據平台8日實時監測數據顯示，2021年中國大陸快遞業務量已達1000億件，這是中國大陸快遞年業務量首次突破千億級別，已連續8年穩居世界第一。

新華社報導，大陸國家郵政局副局長陳凱說，快遞支撐實物商品網上零售額、農產品銷售額、製造業產值和跨境電商銷售額再創新高。目前行業有8家快遞企業成功上市，形成3家年業務量超100億件、收入規模超1000億元人民幣的品牌快遞集團。連接城鄉、覆蓋全大陸、通達世界的快遞服務體系基本建成，快遞網點基本實現鄉鎮全覆蓋，服務網絡加速向村一級延伸，日均服務用戶近7億人次，年新增就業保持在20萬人以上。

從地區分布來看，2021年1至10月，東、中、西部地區快遞業務量分別為679億件、124.9億件和63.3億件，比重分別為78.3%、14.4%和7.3%。去年同期相比，東部地區快遞業務量增長32.5%，比重下降1.3個百分點；中部地區快遞業務量增長48.1%，比重上升1.3個百分點；西部地區快遞業務量增長34.7%，比重基本持平。

從結構來看，今年1000億件的快遞業務更多承載著農產品上行、工業品下鄉的使命，通過推進「快遞下鄉」「快遞進村」工程，現在全網每天有1億件包裹送到農村，同時農特產品源源不斷地出村進城，更加凸顯快遞業在促進消費升級、暢通經濟循環方面的作用，已成為鞏固脫貧成果和實施鄉村振興戰略的重要力量。

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