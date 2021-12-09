快訊

林秉樞咆嘯「高嘉瑜拿400萬、勞力士」 被加告誹謗罪

雞湯裡的哲學家影帝？馬修麥康納激進回憶錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

廣西自貿試驗區 造綠色石化基地

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
廣西自貿試驗區與東協國家經貿合作升溫，圖為車輛通過友誼關口岸。（中新社）
廣西自貿試驗區與東協國家經貿合作升溫，圖為車輛通過友誼關口岸。（中新社）

中國（廣西）自由貿易試驗區建設指揮部辦公室8日披露，廣西壯族自治區政府正式批覆「廣西欽州石化產業園總體發展規劃（2020—2035年），將提速打造世界級綠色石化產業基地、兆元級綠色新材料產業集群。

中新社報導，廣西華誼能源化工有限公司總經理黃榮8日表示，該公司一期項目建成投產後，新增超200萬噸/年的基礎化工品產能，為延伸綠色高端下游產品打下堅實基礎。現在生產甲醇、醋酸、乙二醇等產品，在東盟和歐美市場需求很大。

華誼欽州基地一期項目位於廣西自由貿易試驗區欽州港片區石化產業園，黃榮說，該項目總投資約162億元（人民幣，下同），目前已帶動一大批配套企業同步投產，美國普萊克斯、荷蘭皇家孚寶、法國蘇伊士等跨國公司紛紛在此布局。

廣西自貿辦表示，欽州石化產業園位於廣西自貿試驗區欽州港片區，經過十多年培育，已發展成大陸西南地區最大的能源化工基地，吸引中國石油、上海華誼、浙江恒逸等30多家石化企業入駐，落戶項目總投資超過2300億元。

此次推出的「規劃」提出，將優化欽州石化產業園園區和產業布局，在原有金谷片區、三墩片區基礎上，增設鹿耳環片區，園區規劃面積從52平方公里擴展至76平方公里，用於發展高端新材料、精細化工、專用化學品及化纖紡織等下游精深加工產業。

「規劃」還提出，欽州石化產業園將於近期（2020—2025年）建成投產華誼化工新材料一體化、中國石油煉化一體化等龍頭項目，推進聚氨酯、聚碳酸酯等關鍵領域的高端化工新材料項目；中期（2026—2030年）提升下游化工新材料及專用化學品的高端化水平；遠期（2031—2035年）形成一批產品附加值高、契合高端消費領域需求的高端化工新材料產業集群。

自由貿易 自貿試驗區 人民幣

延伸閱讀

廣西推進多式聯運 織密交通網絡

台大化工生作弊案屬實？開課系所這樣說

廣西五口岸 拚通高速

廣西企業經營汶萊摩拉港 效率提升

相關新聞

大陸短影音平台—「快手」 傳年底將大規模裁員30%

繼字節跳動、愛奇藝後，大陸短影音巨頭之一的快手科技，傳出年底大裁員，有員工在社交平台爆料，「計畫裁員30%」、「從年薪人...

大陸新增60例本土確診 上海、南京呼籲民眾勿前往外地

據大陸國家衛健委通報，12月8日，中國大陸報告新增新冠肺炎確診病例83例。其中境外輸入病例23例，本土病例60例。當天本...

安徽發展機器人 連2年挺746項目

安徽省經濟和信息化廳裝備工業處處長施力8日說，安徽真金白銀支持機器人項目建設，連續2年累計支持各類機器人重點項目746個...

浙江自貿區進出口 突破5656億元

今年前9月，浙江自貿試驗區以占浙江全省不到1/400的面積，貢獻了5656.2億元（人民幣，下同）的進出口額。同時還創下...

長沙車展 全球逾80品牌參展

為期6天的「第十七屆中國（長沙）國際汽車博覽會」8日在長沙國際會展中心開幕，全球80多個汽車品牌攜旗下亮點車型參展。

廣西自貿試驗區 造綠色石化基地

中國（廣西）自由貿易試驗區建設指揮部辦公室8日披露，廣西壯族自治區政府正式批覆「廣西欽州石化產業園總體發展規劃（2020...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。