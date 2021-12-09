廣西自貿試驗區 造綠色石化基地

中國（廣西）自由貿易試驗區建設指揮部辦公室8日披露，廣西壯族自治區政府正式批覆「廣西欽州石化產業園總體發展規劃（2020—2035年），將提速打造世界級綠色石化產業基地、兆元級綠色新材料產業集群。

中新社報導，廣西華誼能源化工有限公司總經理黃榮8日表示，該公司一期項目建成投產後，新增超200萬噸/年的基礎化工品產能，為延伸綠色高端下游產品打下堅實基礎。現在生產甲醇、醋酸、乙二醇等產品，在東盟和歐美市場需求很大。

華誼欽州基地一期項目位於廣西自由貿易試驗區欽州港片區石化產業園，黃榮說，該項目總投資約162億元（人民幣，下同），目前已帶動一大批配套企業同步投產，美國普萊克斯、荷蘭皇家孚寶、法國蘇伊士等跨國公司紛紛在此布局。

廣西自貿辦表示，欽州石化產業園位於廣西自貿試驗區欽州港片區，經過十多年培育，已發展成大陸西南地區最大的能源化工基地，吸引中國石油、上海華誼、浙江恒逸等30多家石化企業入駐，落戶項目總投資超過2300億元。

此次推出的「規劃」提出，將優化欽州石化產業園園區和產業布局，在原有金谷片區、三墩片區基礎上，增設鹿耳環片區，園區規劃面積從52平方公里擴展至76平方公里，用於發展高端新材料、精細化工、專用化學品及化纖紡織等下游精深加工產業。

「規劃」還提出，欽州石化產業園將於近期（2020—2025年）建成投產華誼化工新材料一體化、中國石油煉化一體化等龍頭項目，推進聚氨酯、聚碳酸酯等關鍵領域的高端化工新材料項目；中期（2026—2030年）提升下游化工新材料及專用化學品的高端化水平；遠期（2031—2035年）形成一批產品附加值高、契合高端消費領域需求的高端化工新材料產業集群。