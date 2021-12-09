安徽發展機器人 連2年挺746項目

安徽省經濟和信息化廳裝備工業處處長施力8日說，安徽真金白銀支持機器人項目建設，連續2年累計支持各類機器人重點項目746個，下達補助資金2.51億元（人民幣，下同）。目前，安徽省機器人產業規模以及企業數量均位居中國大陸第六位，穩居中國大陸第一方陣。

中新社報導，近年來，安徽省以「建設中國有重要影響力的機器人研發製造基地」為目標，堅持全產業鏈發展，不斷加大政策供給力度，機器人產業呈現出良好發展態勢。現有年均營收1000萬元以上的機器人企業360餘家。建有機器人研究院11家，擁有1個國家級工程技術研究中心、20個省級企業工程技術研究中心、21個省級企業技術中心和11個院士、博士後工作站。

機器人產業是安徽省高端裝備產業七個子行業之一。施力指出，安徽省政府近年相繼推出「安徽省機器人產業發展規劃（2018-2027年）」和「支持機器人產業發展若干政策」，是中國大陸推行機器人產業政策和省級規劃為數不多的省分之一。

施力表示，安徽從提升研發能力、完善服務平台、補齊產業鏈等方面，支持助推安徽全省機器人產業加快發展。目前，該省已形成從關鍵零部件到本體到集成商的全產業鏈發展態勢。

2020年安徽機器人產業營業收入達380億元。今年1月至10月，安徽省已累計生產工業機器人本體1.4萬台，推廣應用8000餘台。