長沙車展 全球逾80品牌參展

為期6天的「第十七屆中國（長沙）國際汽車博覽會」8日在長沙國際會展中心開幕，全球80多個汽車品牌攜旗下亮點車型參展。

中新社報導，作為中國大陸車市收官之作，長沙國際車展素有「中部車市風向球」之稱，是中國汽車工業協會部署在中國大陸中部並唯一支持的A級車展，素有年度「賣車王」之譽，對活躍經濟、激活消費發揮了積極作用。

本屆長沙國際車展由長沙市政府、中國汽車工業協會聯合主辦，以「更AI更精彩」為主題，旨在展現汽車產業的電動化、智能化、網聯化趨勢，大批搭載最先進AI科技的新車參展。不少汽車品牌將旗下新車的華中地區首秀放在了現場，更有勞斯萊斯、賓利、法拉利、阿斯頓馬丁、保時捷等豪車超跑組團參展。

中國汽車工業協會副秘書長柳燕表示，一直以來，長沙國際車展在傳遞品牌價值、引領汽車消費的基礎上，成為帶動區域汽車產業發展的新引擎，並且始終關注汽車行業的前瞻科技，每一屆車展上都會帶來行業新產品、新技術，致力於成為汽車行業領先技術的全球首發平台。

作為中國大陸汽車工業重要生產基地，湖南已形成集整車生產製造到上下游產業鏈的汽車生產集群，長沙正加速打造中國大陸「智能駕駛第一城」。

長沙國際車展組委會代表李暉表示，長沙國際車展必將打造中部地區規模大、人氣高、成交旺的行業大展，成為本土產業發展與拉動大宗消費的超級引擎，驅動汽車產業與中國大陸中部車市發展。