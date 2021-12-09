浙江自貿區進出口 突破5656億元

今年前9月，浙江自貿試驗區以占浙江全省不到1/400的面積，貢獻了5656.2億元（人民幣，下同）的進出口額。同時還創下許多，其中多項為「中國大陸首例」。例如，11月10日，大陸首個保稅燃料油跨關區直供無紙化試點在舟山啟動；「雙十一」期間，寧波成為中國大陸首個跨境電商零售進口破千億元的城市。

中新社報導，浙江省自貿辦副主任張錢江表示，在貿易便利化方面，浙江自貿試驗區亦實現多項突破：杭州片區濱江區塊落地中國大陸首個在國際貿易「單一窗口」上線的銀行標準化產品，提升企業獲取本外幣融資的便利度；金義片區義烏綜合保稅區獲批增值稅一般納稅人資格試點，賦予了區內企業從事保稅、非保稅業務的「雙重身分」，有效降低企業經營成本。

浙江自貿試驗區著力打造「數位自貿區」「油氣自貿區」「樞紐自貿區」金名片，加速發展背後，是浙江以數字賦能激盪發展活力。張錢江說，在「數位自貿區」方面，近期發布的自貿區海外倉服務在線已服務外貿企業超5萬家。

前三季度，自貿試驗區所在地市實現數位服務貿易額1410億元，占浙江全省的96.8%。

浙江自貿試驗區還升級打造保稅油加註數位化調度平台2.0版，加快研發建設保稅商品登記系統，打通了在油氣倉儲、交易等各環節的堵點痛點，發力打造「油氣自貿區」。前三季度，浙江自貿試驗區實現船用燃油供應量383.5萬噸，油氣貿易額超8000億元。

為了打造「樞紐自貿區」，浙江自貿試驗區集成推出了國際集裝箱「一件事」，上線「義新歐數位服務在線」，升級打造江海聯運數據中心，有效地緩解了國際航運領域「一箱難求」的問題。

前三季度，寧波舟山港集裝箱吞吐量增速高於上海港、新加坡港，「義新歐」班列累計開行1502列，為保障中國大陸國內、國際物流暢通發揮了重要作用。