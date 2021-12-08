大陸快遞業務量破千億件 行業「內卷」仍是待答題

中國大陸國家郵政局快遞大數據平台於8日實時監測數據顯示，2021年中國快遞業務量已達1000億件，首次突破千億級別，連續8年穩居世界第一。

陸國家郵政局副局長陳凱表示，快遞支撐實物商品網上零售額、農產品銷售額、製造業產值和跨境電商銷售額再創新高。目前有8家快遞企業上，有3家業務量超過100億件、收入規模超過人民幣1000億元的品牌快遞集團。中國連接城鄉、覆蓋全國、通達世界的快遞網，日均服務用戶近7億人次，年新增就業保持在20萬人以上。

中國官方並認為今年千億件的快遞業務更多承載農產品上行、工業品下鄉的使命。在促進消費升級、暢通經濟循環方便有重大作用，並成為鞏固脫貧成果和實施鄉村振興戰略的重要力量。

值得注意的是，作為快遞大國，中國的快遞產業近期也陷入困境。因為快遞業務相似度高，且企業之間缺少壁壘，為了爭奪客戶甚至祭出價格戰，比如原來大陸國內寄件需人民幣7、8元，目前大部分3、3.5元，甚至低至一件2元。過低的派送費價格傳導到了快遞員身上，導致勞動力正在逃離這個產業。

也因此，國家郵政局在5日才宣布要反對「內卷」，防範不正當的競爭。未來快遞業者要克服價格戰，並重新找到產業價值會是大陸快遞業必須克服的大山。