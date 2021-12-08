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陸互聯網企業過冬 再傳「快手」年底優化裁員

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
大陸短片App快手全球月活躍用戶數達到10億。照片／網易科技
大陸短片App快手全球月活躍用戶數達到10億。照片／網易科技

繼愛奇藝之後，又一家互聯網企業傳出裁員。據新浪科技報導，有快手員工通過社交平台「脈脈」表示快手將裁員30%。對此，陸媒「澎湃新聞」實地接觸快手內部員工，指稱消息屬實。

近期，大陸社群平台上流傳快手裁員30%的訊息，但快手公司並未公開回應。對此，澎湃新聞12月8日從快手內部員工獲得消息證實，快手正在進行新一輪的裁員。

不具名的快手員工通過澎湃新聞表示，快手在北京、上海、廣州與深圳四地的商業化團隊將在年底前完成轉型，其中部分業務將被取消。而剩餘業務將在12月底前將辦公地點調整至杭州。

該員工表示，這等於是在搬家與離職之間進行二選一，不願意去杭州的員工都在等待離職，由於目前裁員方案補償方案並未談妥，因此員工談到此事顯得謹慎。

也有員工表示，這次裁員為年底優化的一部分，主要針對績效不達標的員工進行處置。

在此之前，快手員工在「脈脈」的爆料指稱，裁員範圍不只包括基層員工，部分年齡超過35歲、非技術崗位的高管團隊也在被裁之列，其中不少年薪達百萬級別。不過對於這些訊息，快手並未正式回覆。

據資料顯示，截至2020年6月30日，快手擁有16387名全職員工。根據快手今年發布第三季財報顯示，快手單季營收為人民幣204.93億元，年增33.4%，期間虧損人民幣70.87億，經調整後的淨虧損48.22億元，年增四倍，虧損度優於預期。事實上，就第三季財報來看，快手尚算不錯。

但值得注意的事，隨著互聯網企業的競爭日益劇烈，許多公司投入研發的比例也在增長。而快手第三季研發開支達42億元，年增126%。推測裁員跟企業進行優化與資源配置關係較大。

人民幣 離職 北京

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