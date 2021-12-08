中國降準又降息 擴張資金救房市

針對中國房地商的債款危機，中國於7日調降銀行準備金率0.5%後，8日又針對支農、支小貸款利率調降0.25%！報導指出，本次降準將釋放1880億美元到市場，被視為解救房市的信號燈。中國今年頻頻打房，使得房地開發商成受害者，恆大於六月已背負超過3千億美元負債。學者指出，中國約一半的房地開發商陷入財務困境，債款違約已超過36億美元。

連續降準釋資金

《CNN》報導，中國人民銀行早於6日表示，將於15日調降銀行準備金率0.5%。銀行準備金率影響銀行放貸及投資的能力，如準備金率為20%，則代表銀行須保留20%存款，並可以將其餘80%的存款用於放貸或投資。而中國降準舉措，將釋放約1880億美金到商業與家庭貸款上。

而中國央行宣布7日則針對支農（支持農業）、支小（支持小微企業）貸款利率調降0.25%。中國經濟研究部負責人賴瑞表示，「最高領導人對潛在的不穩定風險感到擔憂。」股市也隨著央行動作後有所改善，如香港恆生指數 ( HSI )上漲 2.7%，中國上證綜合指數 ( SHCOMP )則回漲 0.2%。

中國2021 年來面臨一系列經濟上的挑戰，包括電力短缺、航運延誤和房地產危機。分析人士指出，中國計畫大規模打擊科技公司和其他私營公司，並加強對私營企業的監管。但賴瑞認為，本次政治局會議已表明，「優先事項已從監管收緊轉向支持增長。」

劍指房市危機

而房地產對中國來說是最大危機，因恆大財務狀況持續惡化，導致無法許多公司債卷的狀況，延燒其他公司的財務，恐造成下一波的金融風暴。《彭博社》報導，在中共總書記習近平今年嚴厲打擊房地、遏制炒房的狀況，使得房地開發商恆大成為最大受害者，截至今年6月，該公司披露的總負債已超過3千億美元。

根據彭博彙編的數據，中國借款人2021年度已違約 102 億國外的美元債券，其中房地產公司佔總數的 36%。 Alliance Bernstein 亞太部門主管珍妮表示，「市場壓力很大」，中國大約一半的房地開發商陷入嚴重的財務困境，並出現高度的違約風險。

面對恆大逐漸緊繃的危機，中國政府沒有袖手旁觀。習近平於7日召開中央政治局會議後，除了降準、降息的相關措施外，也持續聚召開會議，探討 2022 年穩定經濟的方針。

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