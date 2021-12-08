恒大汽車兩款車型未列入工信部批准名單 恐未能量產

大陸工信部8日公布第350批許可的「道路機動車輛生產企業及產品」，但恒大汽車先前申報的兩款恒馳牌汽車未能獲批，恐怕未能依照承諾如期實現量產、交付電動車。

同期申報的福斯、賓士、比亞迪等其他車廠的申報則全部獲批。

快科技報導，一個月前，工信部網站曾就350批道路機動車輛產品進行公示，在該期的車輛新產品公示清單當中，恒大總共有兩款車型在內，申型號分別為HDE6470BEVA1F和HDE6470BEVA0F，均為恒馳5LX。

一般來講，在工信部發布公示後就會進入正式公告，4到6個月不等新車就會上市銷售，但讓人沒有想到的是，該車竟沒有了進一步消息，而恒大汽車方面對此暫無新消息公佈。

據瞭解，恒馳5定位為緊湊型純電動SUV車型，外觀遵循目前主流電動車慣用的設計風格，前臉採用封閉式格柵，H型貫穿式LED大燈的運用具有很高的辨識度。

先前恒大方面曾表明，此款車將在明年年初在天津工廠出廠，並在境內市場上銷售。

恒大新能源科技集團戰略合作夥伴大會7日在揚州電池工廠舉行，會上恒大汽車總裁兼恒大新能源科技董事長劉永灼表示，恒大汽車作為獨立上市公司，正一步步走出負面影響。

同時，為配合恒馳汽車明年量產交付的大目標，確保恒馳電池6個月投產目標的實現，會上劉永灼再提出「大幹180天，揚州電池工廠投產」的口號，力爭明年5月電池投產。