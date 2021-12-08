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曝OPPO首款自研芯片爲NPU 採用台積電6nm工藝

集微網 / 集微網

集微網消息，據36 氪報道，OPPO“造芯”計劃已獲重要進展，其首款自研芯片爲獨立NPU（神經網絡処理器），基於台積電6nm工藝，官宣發佈時間爲12月14日。

知情人士表示，OPPO芯片團隊目前超過2000人，其中大部分研發人員來自高通和英特爾，且已於今年6月完成流片。

“6月就完成流片了，但一直沒公佈。”一位 OPPO 內部人士透露，他表示，這顆自研芯片是基於6nm EUV工藝制造，交由台積電代工。

2020年2月16日，OPPO CEO特別助理發佈內部文章《對打造核心技術的一些思考》，文中提出三大計劃，涉及軟件開發、雲，以及關於芯片的“馬裡亞納計劃”。

馬裡亞納爲世界上最深的海溝，OPPO以此來形容做“頂級芯片”這件最難的事。這一計劃由OPPO的芯片TMG（技術委員會）保証技術方麪的投入，後者2019年10月剛剛正式宣佈成立，爲整個集團TMG的一部分，負責內外部資源協調、重點項目評讅等。

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