A股最貴新股9日申購 禾邁股份發行價新台幣2400元

大陸禾邁股份7日宣布首次公開發行股票並在科創板上市發行公告，發行價定價為每股人民幣557.8元（新台幣2,400元），9日於網上申購，禾邁股份也成為A股史上公開發行價最高的新股。

成都傳媒集團旗下新媒體《紅星新聞》報導，按照科創板中一簽500股計算，中簽禾邁股份的投資者，需繳款人民幣27.89萬元（新台幣120萬元）。

澎湃新聞報導，招股書指出，禾邁股份本次公開發行股票1,000萬股，發行後總股本為4,000萬股；發行後總市值人民幣223.12億元，對應募資人民幣55.78億元。

該公司是一家以太陽光變頻器等電力變換設備及電氣成套設備為主要業務的高新技術企業，產品包括微型變頻器及監控設備，以及根據微型變頻器理念設計的模組化變頻器及其他電力變換設備。

此次IPO禾邁股份募資除使用人民幣1.4億元用於補充流動資金外，公司擬投入募集資金人民幣2.57億元用於「禾邁智慧製造基地建設項目」，人民幣8,877.1萬元用於「儲能變頻器產業化」項目，人民幣7,159.07萬元用於「智慧成套電氣設備升級建設」項目。

業績方面，2018年到2020年，禾邁股份的營收分別人民幣3.07億元、4.6億元、4.95億元；淨利潤分別為人民幣1,586.02萬元、8,053.8萬元和1.04億元。

此外，禾邁股份今年前三季，營收人民幣5.07億元，淨利潤人民幣1.22億元。

從發行價格來看，先前義翹神州在今年8月才以每股人民幣292.92元的歷史最高發行價，超越由石頭科技保有的每股人民幣271.12元最高價，禾邁股份僅在三個月之後就將此紀錄翻了近一倍。

對於為何出現如此高的發行價格，有市場人士認為，盤子小、成長快是最主要的原因。