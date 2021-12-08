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在離人民幣雙雙逼近6.35 預期進一步上漲機率已不高

聯合報 / 記者林宸誼╱即時報導
在離人民幣雙雙8日盤中走強並逼近6.35關口，創近3年半新高。路透
在離人民幣雙雙8日盤中走強並逼近6.35關口，創近3年半新高。路透

在岸、離岸人民幣8日盤中雙雙走強，並逼近6.35關口，截至上午10時55分，在岸、離岸人民幣對美元匯率最高分別觸及6.3515、6.3512，均刷新2018年5月以來高位。但有分析認為，人民幣匯率進一步上漲的機率已經不高。

中國證券報報導，建設銀行金融市場部表示，7日公布的11月大陸進出口數據超出預期，儘管人民幣匯率短線對進出口數據敏感度有限，但今年以來，在持續高順差帶來大規模的結匯下，人民幣對美元匯率已升值逾2.7%。

9月以來，人民幣對美元匯率已連續3個月升值。來自中國外匯交易中心的數據顯示，8日人民幣對美元匯率中間價報6.3677，較前一交易日上調61個基點。

財信研究院研報認為，人民幣匯率與美元指數背離，主因在於境內疫情防控和經濟修復情況，好於其他主要經濟體，外貿部門持續高景氣，經濟增長潛力較強。特別是當前變種病毒威脅加深，全球經濟不確定性和通膨壓力加大背景下，其他新興經濟體貨幣貶值壓力較大，例如美元對土耳其里拉匯率已較2019年底提高130%以上，而人民幣匯率保持穩定具備基礎，需求大幅提升，因此預計11月銀行結售匯順差較上月有所增加，在300億美元左右。

光大證券研報表示，疫情以來，助推人民幣匯率強勁上漲的力量主要來源於三個方面，一是疫情對美國和歐洲的不均衡衝擊推動美元指數趨勢性放緩；二是大陸持續強勁的出口增速推動了貿易順差的擴張，進而帶動銀行結售匯差額走闊；三是疫情影響下，美國貨幣寬鬆程度強於境內，導致中美利差擴大至歷史高位以及美元流動性過於充裕。

光大證券指出，向前看，前期推動人民幣匯率上行的三重因素已經開始呈現出分化，美元指數呈現出站穩反彈態勢，大陸出口增速很大機率將延續趨勢性放緩，中美貨幣寬鬆程度將趨於收斂，因而人民幣匯率進一步上漲的機率已經不高，但短期內大幅放緩的概率同樣不高，預計已進入築頂階段的人民幣匯率，後期或將在6.3到6.7的區間內保持雙向波動。

人民幣 疫情

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