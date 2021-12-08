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微博港交所掛牌上市 開盤破發較發行價跌6.1%

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
微博港交所掛牌上市，開盤破發較發行價跌6.1%。（取自北京日報）
微博港交所掛牌上市，開盤破發較發行價跌6.1%。（取自北京日報）

微博8日在港交所主板上市，開盤報港幣256.2元，較港幣272.8元發行價跌6.1%。而在7日的暗盤交易中，微博股價一度下跌7%。

北京日報報導，上市當日，微博首席執行官王高飛表示，「我們對公司發展非常有信心，也更關注長期價值。」

微博全球發售所得款項淨額預計約港幣13.83億元。香港公開發售股份獲認購約2.67倍，國際發售獲認購約5.5倍。

招股書內容顯示，微博此次募集資金淨額約45%，將用於持續擴大用戶群及提升用戶參與度，以及改善微博的內容生態系統；約25%用於研發以提升微博的用戶體驗及變現能力；約20%用於有選擇性地尋求戰略聯盟、投資和收購，以及約10%用作營運資金及一般公司用途。

財報數據顯示，截至2021年9月30日止的九個月，微博收入約16.41億美元，其中廣告及行銷收入約14.3億美元。2021年第3季微博淨營收約為6.07億美元，年增30%。

招股書也指出，微博全球發售完成後，新浪公司持股41%，阿里持股28.9%，董事和高管持股1.1%。而新浪公司則由董事長曹國偉持股13.5%，為實際控制人，同時也是微博控股股東。隨著微博此次成功在港股IPO，曹國偉的身家也將水漲船高。

投資界報導，微博在招股書中強調，截至2021年6月，微博75%的月活躍用戶是Z世代（即1990年後之後出生的一代）。

抖音和快手為代表的短影音應用，無疑佔據了Z世代們大量的時間。

2013年，短影音才剛興起，微博當機立斷投資了秒拍、小咖秀的母公司一下科技，抖音要在3年後才正式出現，可見微博布局影音之早。

微博曾是大陸短影音第一把交椅，但僅僅維持兩、三年，之後快手、抖音接連迅速崛起，使得微博最終沒能在短影音成功突圍。

抖音 北京 港股

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