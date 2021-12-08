中國大陸最貴新股誕生 「禾邁股份」一股台幣2,400元

A股歷史上發行價最高的新股誕生了。7日晚間，太陽能設備廠「禾邁股份」發布首次公開發行股票（IPO）並在上海科創板上市發行公告，發行價定價為每股人民幣557.8元（約新台幣2,400元），本益比將近226倍。

公告顯示，禾邁股份本次公開發行股票1,000萬股，對應募集資金人民幣55.78億元，12月9日網上申購。

根據公開發行說明書，禾邁股份主要產品為太陽能「微型逆變器」，「微型逆變器」的作用是將太陽能板輸出的直流電轉換為日常可用的交流電。

北京日報指出，在禾邁股份之前，A股發行價超過人民幣200元的新股共有4檔，分別為義翹神州（292.92元）、石頭科技（271.12元）、福昕軟件（238.53元）和康希諾（209.71元）。

對於禾邁股份的發行價何以如此之高？上海《澎湃新聞》引述市場人士分析稱，盤子小、成長快是最主要原因。

財報顯示，2018年至2020年，禾邁股份營收分別為人民幣3.07億元、4.6億元、4.95億元，凈利分別為人民幣1,586萬元、8,053.8萬元、1.04億元。該公司預計2021年度營收約人民幣7億元至7.8億元，年比增加約41%至58%。

證券時報指出，儘管發行價高，但投資機構多看好禾邁股份未來的成長性。主要原因是，目前美國出於安全考量，對家用太陽能組件的功率上限有明確要求，微型逆變器較其他類型逆變器更符合相關標準。

儘管歐洲與中國大陸對此尚未制定明確標準，但業界普遍預期各國未來也會逐步提升安全性的要求，微型逆變器市場增長空間大。

但禾邁股份也提醒，該公司發行價225.94倍本益比，高於中證指數有限公司發布的行業最近一個月平均靜態本益比（51.02倍），以及同行業可比公司平均靜態本益比（178.31倍），存在未來股價下跌給投資者帶來損失的風險。

此外，陸股今年頻頻出現新股上市首日股價就跌破發行價（俗稱「破發」）的情況。據統計，陸股今年截至10月底，已有超過40檔新股破發。但11月破發情況有所減少，當月32檔新股僅3檔上市首日破發。