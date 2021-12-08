蔚來小鵬跟進特斯拉降成本 從一體壓鑄開始

以往全球汽車製造界習慣使用沖壓為汽車生產車身零部件，直到特斯拉 Model Y 的出現，採取一體壓鑄技術，將原本70個零件組成的後底板化零為整，不僅極大地提高了新車的生產效率，還為特斯拉不斷降價奠定現實的成本基礎。

大陸造車新勢力的蔚來與小鵬，也透露將在壓鑄布局。據供應鏈消息，福特、BMW、賓士也確定部分新一代車型將開始應用一體壓鑄技術。

《華爾街見聞報》報導，2020年9月特斯拉CEO馬斯克宣布，Model Y將採用一體式壓鑄後地板總成，可將下車體總成重量降低30%，製造成本因此下降40%，不僅如此，特斯拉還計畫未來應用2到3個大型壓鑄件替換，由70 個零件組成的整個下車體總成，從而實現減重10%，續航增加14%的目標。

報導稱，這一切都得感謝特斯拉背後的那家大陸公司：力勁科技，它旗下的意德拉公司為特斯拉供應了一部又一部的重型壓鑄機，就在馬斯克公布這家大陸公司之後，力勁科技的股價一年之內暴漲近20倍。

憑藉重型壓鑄機的應用，特斯拉率先解鎖車身生產製造的「成本密碼」，然而至今幾乎沒有看到其他OEM廠將一體壓鑄機投產。一位業界人士指出，首先是壓鑄機和模具的成本，一台重型壓鑄機的採購價往往要人民幣上億元，而傳統沖壓機僅需人民幣千萬元；另外是模具，沖壓模具的的壽命可達50萬次，而壓鑄件的模具僅有8萬多次。

壓鑄和模具的成本代表一些新興車企在應用壓鑄技術時必須建立在銷量的基礎上，即便是當下月售過萬的第一梯隊新勢力們也仍需權衡其中的成本收益。截止目前為止，Model Y年銷量已突破13萬輛，這也是特斯拉敢大膽使用一體壓鑄的底氣所在。

其次是材料方面的挑戰，傳統壓鑄件鋁合金壓鑄件需要經固溶和時效熱處理來滿足車身性能所需的強度、耐久性、抗衝擊性，而熱處理過程中壓鑄件很容易出現尺寸變形及表面缺陷的問題，這就需要開發出一種免熱處理的材料。

今年10月，蔚來宣布成功驗證開發了可用於製造大型壓鑄件的免熱處理材料，新材料會應用在第二代平台的車型上，將會把重型壓鑄機引進自家合肥產線，目前採用的壓鑄件仍會採用代工的方式。

而重型壓鑄機代工方則是廣東文燦，一直都是蔚來的供應商之一，就在前不久，文燦也拿下小鵬的訂單，在今年年中小鵬武漢工廠除了規劃了常規的衝壓、焊接、塗裝車間，還加入了一體化壓鑄工藝生產線，武漢工廠將引進一套以上超大型壓鑄島及自動化生產線。