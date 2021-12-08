燧原科技 發佈業內帶寬最大的雲耑AI推理卡

集微網消息，12月7日，燧原科技重磅發佈第二代雲端人工智能推理加速卡「雲燧i20」——這是時隔僅五個月，繼今年7月發佈雲端人工智能訓練加速卡「雲燧T20」之後，燧原科技又推出的全新一代針對雲端推理場景的AI加速産品。

作爲全新一代雲端AI推理加速産品，雲燧i20擁有迄今爲止業內最大的AI加速卡存儲帶寬，高達819 GB/s，遠超行業同類産品水平；同時全面支持從FP32、TF32、FP16、BF16到INT8的計算精度。單精度FP32峰值算力達到32 TFLOPS，單精度張量TF32峰值算力達到128 TFLOPS，整型INT8峰值算力達到256 TOPS。對比第一代推理産品，雲燧i20將浮點算力提升到1.8倍，整型算力提升到3.6倍。

升級後的「馭算TopsRider」軟件棧，在性能、開發效率和模型覆蓋面上得到大幅提升。通過引入通用高層圖優化和大規模算子融合技術，充分釋放了大容量片內存儲和高帶寬存儲的利用率，將模型平均性能提升3.5倍，硬件算力利用率平均提升2倍；通過升級的編程模型以及算子自動分片、自動生成技術，自定義算子開發效率翻倍，模型遷移成本大大降低；此外，馭算增強了對動態性的支持，使雲燧i20在檢測、語音識別、語義理解等場景更具競爭力。

在經濟效益和部署靈活性層面，基於虛擬化和多實例加速技術，雲燧i20能夠實現單卡多用戶，同時支持6個業務互不干擾、安全隔離運行。讓更多雲端推理應用同時享受專有的算力加速，爲客戶業務架構帶來輕耦合、靈活可靠的實現方式，顯著提升資源利用率與投入産出比。

「雲燧i20的發佈標誌著燧原科技在雲端AI算力加速領域，從訓練到推理的完整産品線已全面疊代到第二代，能夠以更有競爭力的産品，爲互聯網、智慧城市、智慧政務，以及金融、交通、能源等傳統行業客戶提供更優的AI計算方案。」燧原科技CEO趙立東表示，「當前，我國芯片産業正處於激烈的成長與蛻變時代，燧原科技以『做大芯片，拼硬科技』爲時代使命，基於原始創新的軟硬件架構，正在不斷加速技術創新與産品疊代。性能趕超業內旗艦GPU的雲燧i20正是我們的關鍵成果之一。」