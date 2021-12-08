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103公尺 大陸最長風電葉片下線

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／綜合報導
東方風電自主研製的B1030A型風電葉片，順利下線。圖／本報四川德陽傳真
東方風電自主研製的B1030A型風電葉片，順利下線。圖／本報四川德陽傳真

由東方電氣風電股份有限公司（簡稱「東方風電」）自主研製、擁有完全自主智慧財產權的B1030A型風電葉片，11月22日順利下線。該葉片長度103公尺，是目前大陸已下線的最長風電葉片，標誌著東方風電已完全具備百公尺級大功率海上風電葉片研發設計、生產製造能力，將有力推動大陸海上風電發展。

B1030A型葉片主要配套東方風電自主研製的13兆瓦等級海上風力發電機組，採用高升阻比／低粗糙度敏感性的風力發電機組專用翼型族，保證優異的發電效率；基於彎扭耦合技術，實現氣動－結構－載荷相互耦合，確保整機性能與載荷的最佳平衡；採用高比模量和高比強度的碳纖維材料，以最低葉片重量使整機載荷和可靠性達到最優；採用模組化製造技術有效縮短葉片生產周期，提高可靠性。

東方風電總部位於四川省德陽，近年來，企業不斷加快風電技術自主研發步伐，牢牢將風電葉片、發電機、電控系統等關鍵核心技術掌握在自己手裡。在葉片領域，持續推進技術創新，不斷實現葉片長度新的突破，不斷刷新大陸風電葉片最長紀錄。

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