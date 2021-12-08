生態、綠色發展 黃河流域工業待轉型

近日由賽迪研究院工業經濟研究所發布的「黃河流域工業高質量發展白皮書（2021年）」，對黃河流域各地「十三五」期間的工業發展質量進行了評價研究分析，黃河流域產業結構整體偏重，9個省（自治區）主導產業多為化工、有色、能源等產業。在生態保護的發展前提下，產業轉型升級成為唯一選擇。

中新社報導，賽迪研究院工業經濟研究所副所長韓建飛表示，經報告指數體系評估，「十三五」期間，黃河流域九省區工業化水平整體處於工業化後期前半段，而且發展水平不够均衡。

其中，山東、山西保持在工業化後期後半段，工業化進程穩步提升；河南由工業化後期前半段加快邁入後半段；內蒙古一直處於工業化後期前半段；寧夏、山西、四川、青海由工業化中期正在邁入工業化後期前半段。韓建飛表示，與長江流域相比，黃河流域省省份工業總量明顯不及長江流域，但工業占比高於長江流域。

經評估，十三五期間，黃河流域工業高質量發展總指數均值為31.8，低於長江流域9.7個點。其中，技術創新指數與長江流域差距最明顯，低於長江流域20個點。

從研發經費投入看，2017年之前，黃河流域研發經費約為長江流域60%，而到2019年，黃河流域工業企業研發投入經費2806億人民幣，僅為長江流域的一半。

「綱要」提出，黃河流域要生態優先、綠色發展。在此目標下，黃河流域工業的轉型升級成為必然選擇。韓建飛認為，一是加強傳統優勢產業的綠色改造升級，構建全生命周期的循環經濟產業鏈；二是加強傳統優勢產業的科技創新，支持優勢企業在傳統業務的基礎上進軍新材料、新能源等戰略性新興產業；三是加快布局大數據、雲計算、工業互聯網，推動既有產業與新一代信息技術深度融合。

黃河流域的工業布局未來也應有所優化。目前，黃河流域工業目前主要布局在濟（南）青（島）煙（台）為主的山東半島城市群、鄭州為主中原城市群、西安為主的關中平原城市群以及銀川、蘭州、西寧等中心城市周邊。

韓建飛表示，未來，黃河流域可以通過建立產業聯盟、產業投資基金、協同創新平台，建設產業集群，開展飛地經濟合作等方式，聚焦新材料、新能源、高端裝備、綠色食品等領域，加強產業分工協作。