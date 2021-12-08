貴州康養產業 今年招商引資破100億

由貴州省民政廳和貴州省投資促進局主辦的第二屆貴州全省健康養老產業現場觀摩暨項目推介會6日在貴州龍裡舉行。貴陽市雲岩區吉善康養中心項目、遵義康養產教一體化示範基地項目等9個項目在會上進行現場簽約，協議金額60.89億元（人民幣，下同）。

中新社報導，貴州生態良好、氣候宜人、文化多彩，高速公路、高鐵四通八達，而且還是中國全國世界自然遺產最多、傳統村落最多的省，空氣質量排名中國前列，是天然的大空調、大氧吧，宜居、宜遊、宜養生，世界著名旅行指南「孤獨星球」推出的2020世界最佳旅行目的地，中國唯一入選地區也是貴州。

貴州發展健康養老產業將迎「黃金時期」。官方預計，貴州省失能及部分失能老年人照護市場規模到2025年將達257億元，老年用品產業總體規模到2025年預計達1140億元。近年來，到貴州旅遊的人越來越多，特別是成千上萬的老年人湧入貴州避暑養生，暢享貴州清涼。

數據顯示，2021年1月至9月，貴州全省健康養老產業招商引資簽約規模突破100億元，到位資金超過15億元，養老企業達4035家，森林康養、旅遊養老、溫泉療養、田園養老等各種業態競相迸發，貴州健康養老產業呈現欣欣向榮的良好景象。

當前，貴州正在大力發展面向廣大老年人的普惠性標準化養老服務機構，在城市建設縣區綜合性護理型養老機構-街道嵌入式護理型養老機構-社區養老服務站的設施體系，在農村建成縣級中心敬老院-鄉鎮區域性敬老院-村級農村幸福院的設施體系。2021年，貴州全省將提質改造完成50個標準化養老機構，新增1萬張護理型床位。2022年，將繼續推進標準化養老機構建設。