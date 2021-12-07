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乘聯會：陸11月乘用車零售量年降12% 雙11未明顯增量

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸11月乘用車零售量達183.5萬輛，年降12%，月增7%。（圖／取自中新網）
大陸11月乘用車零售量達183.5萬輛，年降12%，月增7%。（圖／取自中新網）

中國乘聯會7日發布數據指出，大陸11月乘用車零售量達183.5萬輛，年降12%，月增7%，今年「雙11」車市增量效果相對一般，第三周走勢仍未明顯提升。

乘聯會微信公眾號發布的新聞稿指出，由於10月生產改善明顯，11月的零售回升應該較明顯，但受到近期大陸散發式疫情、廠商促銷收緊等因素影響，目前零售回升速度仍不快，與2019年的狀態相近。

乘聯會表示，今年大陸汽車終端低庫存，廠商促銷收緊，需求端無法完全釋放。雖然車用晶片問題導致家用為主的傳統A級車市場普遍庫存不足，影響零售增速，但未來情況將會逐步改善。

數據還指出，11月大陸整體汽車批發數達到214.8萬輛，日均7.1萬輛，年降5%，月增9%；11月工作日多於10月，受晶片影響的產能逐步釋放。

在汽車召回情況方面，今年新能源車的召回數量增長較快，主要原因是電池問題，特斯拉、比亞迪、長城、小鵬的召回數量規模較大。

而在進出口方面，11月大陸汽車出口約21.7萬輛，尤其新能源車的國際市場表現強勁；進口達約8.1萬輛，年降24%，主要由於歐美市場的供給不足，帶來進口車缺貨問題突出。

乘聯會在11月月度發布會上表示，第三季汽車晶片供給的至暗時刻已經走過，供給不透明的瓶頸因素仍在。展望第四季，大陸車市仍面臨乘用車市場需求回暖強烈與晶片供給瓶頸的矛盾。

雙11

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