陸水產博覽會 展示新成果

第二屆中國水產種業博覽會暨第三屆廣東水產種業產業大會7日在廣州南沙開幕。該博覽會以「領綠色漁業，謀種業振興」為主題，參展單位超300家，參展品種逾250個，全方位、立體化展示中國水產種業發展的新成果。

中新社報導，該展會充分發揮廣東國際漁業高科技園作為珠三角百萬畝魚塘升級樣板的場地優勢，打造「開在魚塘邊的盛會」，聚焦水產種質資源保護利用，集中展示珠江水系近40種水產種質資源救護保育、馴化、人工繁育和種苗培育成果。

其中，廣東近年來通過開展以海洋牧場、人工魚礁（巢）和深水網箱養殖為一體的區域性綜合開發，建成「德海1號」、「澎湖號」深遠海智能養殖平台，建設了十大深水網箱集聚區。

博覽會組委會相關負責人稱，該博覽會創造性地將「館展、地展、雲展」三展融合，通過VR展廳、視頻直播等形式，展示水產業最新發展成果；創新設置太平洋島國聯合館，集中展示中國—太平洋島國漁業合作成果及遠洋漁業發展成果。

廣東省政府相關負責人在該博覽會上提出，未來廣東將持續推動漁業轉型升級高質量發展，實施水產種業振興工程，推進水產養殖綠色發展，打造健康綠色粵漁品牌，加強數字漁業建設，深化省際及港澳台地區、太平洋島國漁業交流合作，推動三產融合發展，打造「中國種業高地」、「中國漁業高地」。

廣東還會深化與港澳台、太平洋島國漁業交流合作，積極構建粵港澳大灣區「菜籃子」生產及流通服務體系，打造標準化、現代化、便利化平台；並將以「漁業+」為突破口，培育前景好、潛力大的高效生態產業，促進產業增效、農民增收。