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福建外貿強省 出口可望破萬億人民幣

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

福建省商務廳7日表示，福建今年出口有望超過1萬億元（人民幣，下同），步入外貿強省行列。福建官方統計數據顯示，去年該省4.39萬億元的經濟總量中，外貿進出口逾1.4萬億元。

中新社報導，福州海關披露，今年前10個月，福建外貿進出口總值為15193.2億元，同比增長33%，外貿進出口總值已超過2020年全年。其中，進出口、出口、進口增速分別高於全國10.8、7.1、16.1個百分點，進口增速居東部沿海主要省市第一，進出口、出口增速位居第二。 　　

福建師範大學經濟專家黃茂興表示，持續加快培育新型貿易方式，推動福建省從外貿大省向外貿強省轉變，實現了全省外貿發展穩中向好、穩中提質，有力促進了全省經濟高質量發展。 　　

隨著自貿試驗區、「21世紀海上絲綢之路」核心區等建設持續推進，福建外貿進出口規模屢創新高，全國分額穩步提升，經營主體明顯壯大。2018年到2020年，福建省外貿進出口、出口、進口分別同比增長13.6%、11.2%和17.5%，增速分別高出全國8.0、2.0、16.0個百分點，出口、進出口規模分別保持全國第六位、第七位，進口規模從第八位提升至第七位。 　　

福建實施助力萬企成長三年行動，鼓勵培育工業企業拓展外貿業務，培育壯大了外貿經營主體。2018年以來，福建外貿企業新增13651家，淨增3303家。2020年，福建省有進出口實績企業達2.6萬家，其中有出口實績企業達2.2萬家。 　　

掘金新市場成為福建外貿的突出特點。如今，在福建外貿市場格局中，新興市場占比已從2018年的17.0%提升至2020年的20.8%，一帶一路沿線國家和地區占比已由2018年的31.7%提升至2020年的34.7%。 　　

福建正加快福州、廈門、泉州等六個國家級跨境電商綜合試驗區試點城市建設，積極布局海外倉，已在20多個國家和地區建設100多個海外倉，總面積超100萬平方米。福建已躍升為中國三大網貨製造基地之一，去年跨境電商銷售額249億元，同比增長22倍。 　　

新冠肺炎疫情衝擊下，出口企業普遍反映，面臨退單、交付難、接單難等諸多難題，陷入「有單無力接」、「有單不敢接」的窘境。福建精準施策，制定實施一系列政策措施，持續穩定暢通外貿產業鏈供應鏈，穩住外貿基本盤，2020年6月以來進出口持續18個月實現正增長。 　

福建 電商

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