汪洋要台商與台獨畫清界線 陸委會：請陸方停止

兩岸企業家峰會7日在南京與台北視訊舉行，大陸全國政協主席汪洋向兩岸企業家峰會發賀信，提及希望兩岸企業界人士與台獨分裂勢力劃清界線。陸委會對此表示，要請陸方停止對台商的政治脅迫和以意識型態干擾兩岸經貿交流活動的不當行為。

大陸對對「台獨金主」祭重罰，兩岸企業家峰會成自然關注此議題。據陸委會發布的新聞稿，對於陸方近期恫嚇台商，要求台商政治表態，加大散布「台獨金主」清單，並以片面認定及採取懲戒措施，製造寒蟬效應，干擾台商企業經營、分化台灣社會及民主體制運作，其手段惡劣蠻橫，台灣人民早已反感至極。

陸委會並指，陸方在兩岸企業家峰會一方面宣稱為台商辦實事做好事，一方面又提出「堅決與台獨勢力劃清界線」之威嚇話語，政府提醒台商認清中共軟硬兩手及潛在風險，審慎作好投資布局的長遠規劃。

陸委會強調，兩岸經貿交流有助於兩岸關係和平穩定發展，政府一貫支持合於規範、秉持對等尊嚴、以及不預設任何政治前提的兩岸經貿交流。兩岸企業家峰會是雙方民間經貿交流平台，應謹守交流分際，若陸方執意政治操作，將為正常交流活動製造障礙。