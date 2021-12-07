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中國11月外匯存底3兆2224億美元 月增0.15%

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
大陸11月外匯存底規模微幅增加。本報系資料庫
大陸11月外匯存底規模微幅增加。本報系資料庫

大陸國家外匯管理局7日公布，截至2021年11月底，大陸外匯存底規模為3兆2,224億美元，較10月增加48億美元，微增0.15%。

大陸國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英表示，2021年11月，外匯市場交易保持活躍，跨境資金流動總體平穩。

她說，國際金融市場上，受新冠肺炎疫情進展、主要國家貨幣政策預期等因素影響，美元指數上漲，主要國家債券價格總體上漲，而外匯存底以美元為計價貨幣，在匯率折算與資產價格變化等因素綜合作用下，當月外匯存底規模上升。

展望未來，王春英表示，當前新冠肺炎疫情仍在全球反覆，世界經濟復甦面臨較多不確定不穩定因素，國際金融市場波動較大。但她強調，大陸科學統籌疫情防控和經濟社會發展，經濟總體平穩持續恢復，有利於外匯存底規模保持總體穩定。

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