中國稀土礦業「航母」將啟航 或提高定價權

美媒《華爾街日報》在12月6日的報導表示，中國官方已批准成立「中國稀土集團」，最快將於12月在中國江西省成立。該公司通過合併多間國有企業的稀土資產，包括中國五礦集團、中國鋁業與贛州稀土集團等。該報導指出中國此舉旨在保持作為稀土全球供應鏈中的主導地位。

陸媒《證券日報》指出，2021年9月23日，五礦稀土股份有限公司接到中國五礦集團有限公司通知，正在籌劃相關稀土資產戰略性重組，但最終方案未確定，且需獲得相關主管部門批准。

12月6日，《證券日報》向贛州稀土集團獲悉「確有此事」，該報導引述不具名業內人士稱，「中國稀土集團預計12月底掛牌，目前財務上的合併已經差不多，整個事情的推進還是很快的。」

此外，該名業內人士還透露，新組建的中國稀土集團發展戰略目標還未完全定下來。但消息一出，不少市場人士認為，中國稀土集團有望成為稀土礦業界「航母」級公司，擴大稀土定價權、提高稀土話語權會是主要任務。

該消息一出也帶動相關股價走高，相關稀土概念股如「中國稀土」在港股12月6日最高漲幅18.18%，報港幣0.91元。而也被點名參與組建的中國稀土集團的「中國鋁業」於12月7日再漲4.96%，報港幣4.23元。「五礦稀土」於12月6日最高漲幅16.21%，最高報人民幣51.76元。

中國是稀土資源的生產大國與供應大國，據統計，中國稀土資源儲量由2013年的5500萬噸，降至目前的4400萬噸，在全球占比從48.3%降至38%。儘管有豐富的儲量，但在相當長的時間，稀土售出價格為「白菜價」，以最便宜的輕稀土原料氧化鈰（shi）來看，先前每噸折算一斤不到人民幣5塊錢。

不過，近年來隨著新能源產業快速發展，包括生產電動車、風力發電機等對稀土資源需求持續擴大，使得稀土價格近期站上歷史高位。根據大陸計價平台「生意社」統計，12月6日稀土指數為792，今年以來升幅約82.65%。

據相關市場人士分析，中國稀土集團成立可加強對稀土資源進出口的控制，強化話語權與競爭力，並在科技投入、核心技術上得到根本性提升。在全球稀土資源格局變化下，對中國大陸而言，建構礦業界「航母」，並擁有國際影響力的大型稀土集團有其必要。