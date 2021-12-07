快訊

新竹失聯移工打疫苗被捕？ 指揮中心三度重申：不會查處

馬斯克大賣股特斯拉股票 為何持股不減反增？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中國稀土礦業「航母」將啟航 或提高定價權

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
有消息稱中國官方將合併多個國企的稀土資源，成立「中國稀土集團」。 路透
有消息稱中國官方將合併多個國企的稀土資源，成立「中國稀土集團」。 路透

美媒《華爾街日報》在12月6日的報導表示，中國官方已批准成立「中國稀土集團」，最快將於12月在中國江西省成立。該公司通過合併多間國有企業的稀土資產，包括中國五礦集團、中國鋁業與贛州稀土集團等。該報導指出中國此舉旨在保持作為稀土全球供應鏈中的主導地位。

陸媒《證券日報》指出，2021年9月23日，五礦稀土股份有限公司接到中國五礦集團有限公司通知，正在籌劃相關稀土資產戰略性重組，但最終方案未確定，且需獲得相關主管部門批准。

12月6日，《證券日報》向贛州稀土集團獲悉「確有此事」，該報導引述不具名業內人士稱，「中國稀土集團預計12月底掛牌，目前財務上的合併已經差不多，整個事情的推進還是很快的。」

此外，該名業內人士還透露，新組建的中國稀土集團發展戰略目標還未完全定下來。但消息一出，不少市場人士認為，中國稀土集團有望成為稀土礦業界「航母」級公司，擴大稀土定價權、提高稀土話語權會是主要任務。

該消息一出也帶動相關股價走高，相關稀土概念股如「中國稀土」在港股12月6日最高漲幅18.18%，報港幣0.91元。而也被點名參與組建的中國稀土集團的「中國鋁業」於12月7日再漲4.96%，報港幣4.23元。「五礦稀土」於12月6日最高漲幅16.21%，最高報人民幣51.76元。

中國是稀土資源的生產大國與供應大國，據統計，中國稀土資源儲量由2013年的5500萬噸，降至目前的4400萬噸，在全球占比從48.3%降至38%。儘管有豐富的儲量，但在相當長的時間，稀土售出價格為「白菜價」，以最便宜的輕稀土原料氧化鈰（shi）來看，先前每噸折算一斤不到人民幣5塊錢。

不過，近年來隨著新能源產業快速發展，包括生產電動車、風力發電機等對稀土資源需求持續擴大，使得稀土價格近期站上歷史高位。根據大陸計價平台「生意社」統計，12月6日稀土指數為792，今年以來升幅約82.65%。

據相關市場人士分析，中國稀土集團成立可加強對稀土資源進出口的控制，強化話語權與競爭力，並在科技投入、核心技術上得到根本性提升。在全球稀土資源格局變化下，對中國大陸而言，建構礦業界「航母」，並擁有國際影響力的大型稀土集團有其必要。

稀土

延伸閱讀

澳洲各行業薪資排名出爐 礦業周薪5萬穩居第一

西班牙《起義報》：晶片與拜登對中國的執念

英F-35B戰鬥機「墜海」？國防部證實：飛行員成功逃生

新疆航母「旱地行舟」 北京對美傳遞何種台海訊息

相關新聞

兩岸企業家峰會達共識 促推發行「寶島債」

2021兩岸企業家峰會8個產業合作推動小組7日下午總結會議成果，台灣方面秘書長、前經建會主委尹啟銘表示，峰會雙方理事長共...

大陸手機產業「內捲」 這個鍋誰來背？

集微網消息， “在創新上，中國大陸手機品牌廠商與華爲存在很大差距。”

汪洋「劃清台獨界線」論 尹啟銘：堅持交流不碰政治

大陸全國政協主席汪洋發的賀信，在兩岸企業家峰會再次重申「一中原則」、「九二共識」，並要求企業和台獨劃清界線；招惹陸委會重...

陸外匯存底11月增48億美元 連續7個月超3.2兆美元

大陸國家外匯管理局7日發布最新數據，截至2021年11月，中國大陸外匯存底為3兆2,224億美元，較10月底增加48億美...

汪洋要台商與台獨畫清界線 陸委會：請陸方停止

兩岸企業家峰會7日在南京與台北視訊舉行，大陸全國政協主席汪洋向兩岸企業家峰會發賀信，提及希望兩岸企業界人士與台獨分裂勢力...

中國11月外匯存底3兆2224億美元 月增0.15%

大陸國家外匯管理局7日公布，截至2021年11月底，大陸外匯存底規模為3兆2,224億美元，較10月增加48億美元，微增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。