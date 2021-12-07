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空運價添變數 大陸民航局出手限制「客改貨」

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
大陸客改貨班機示意圖。取自蜂鳴物流FM空運
大陸客改貨班機示意圖。取自蜂鳴物流FM空運

據最新市場資訊報告指出，亞洲至美國和歐洲空運緊張的情況將持續到2022年。值得注意的是，大陸民航局日前召開「客改貨」航班運行宣貫會，要求自2022年1月1日起，客艙禁止載運非防疫物品，且不能再拆除客艙座椅增加載貨空間，業內人士表示，新規將進一步加劇當前航空運價高漲、運力緊張局面。

近日，一則「民航局叫停客改貨」的新聞，在大陸物流圈瘋傳，綜合蜂鳴物流、瀚霖物流、每日經濟新聞報導指，大陸民航局此舉旨在規範「客改貨」航班客艙載貨標準，貨艙仍可正常載貨，並非直接叫停客改貨航班。

但根據新規，大陸「客改貨」航班客艙內，僅允許裝載防疫物品，也不能再拆除客艙座椅增加載貨空間，對已經拆除或正在進行改裝項目的航空公司，大陸民航局要求，應按原構型恢復。

據了解，該項規定目前只針對大陸境內航空公司，境外航空公司暫未收到上述通知。有大陸國內航空公司人士坦言，新規主要是出於安全運輸考慮，客艙內貨物不能被有效固定，在運輸中確實存在安全隱患。

FM空運預計，此舉預計減少客改貨航班裝載能力和收益，對目前緊張的空運運力造成進一步縮減，以波音797-9飛機機型為例，在只剩下貨艙可載貨的情況下，裝載體積將減少30%以上，可能進一步間接推高國際空運運價，且境外航空公司是否參照此標準，也有待觀察。

中國銀河證券6日發表研究報告稱，大陸民航局「客改貨」政策疊加Omicron新冠變種病毒影響，國際航空貨運價格可能再創新高。以上海至北美航空貨運價格為例，2021年12月為每公斤13.84美元，年增88.81%。

大陸民航局要求，將客機改成貨機使用的航班，不得拆除椅子。取自蜂鳴物流FM空運
大陸民航局要求，將客機改成貨機使用的航班，不得拆除椅子。取自蜂鳴物流FM空運

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