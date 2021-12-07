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陸委會指海峽論壇統戰勿參與 國台辦反批干擾兩岸交流

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
大陸國台辦發言人馬曉光。中新社
大陸國台辦發言人馬曉光。中新社

針對陸委會近日指海峽論壇是中共統戰，民眾勿輕易參與，大陸國台辦發言人馬曉光今天回應指，陸委會針對台灣各界參與海峽論壇，公然發出威脅恐嚇，已經不是第一次。民進黨當局出於政治目的，干擾破壞兩岸交流活動，也不是新鮮事。

他表示，近段時間，民進黨當局一方面聲稱要評估恢復兩岸交流與人員往來，另一方面卻不斷放話阻撓台灣民眾參與海峽論壇，進一步將他們破壞兩岸交流合作、限制台灣民眾自由的真實面目暴露無遺。事實證明，恐嚇打壓都是徒勞的。

馬曉光說，海峽論壇自2009年創辦以來，備受兩岸民眾特別是台灣同胞歡迎，累計已有10餘萬台胞參與。擴大交流合作、深化融合發展，是兩岸同胞民心所向，是兩岸關係發展的康莊大道。

他還說，奉勸民進黨當局，在兩岸各界加強交流合作的時代潮流面前，他們色厲內荏的「綠色恐怖」可以休矣。

海峽論壇 民進黨 馬曉光 陸委會 國台辦

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