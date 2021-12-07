兩岸企業家峰會登場 雙方提企業合作大方向

兩岸企業界最高層級交流平台「兩岸企業家峰會」7日登場，峰會台灣方面理事長劉兆玄在會上對兩岸企業在產業合作上提出五點建議；大陸方面理事長郭金龍則對台灣企業及兩岸商業界經貿合作提出四點想法。

今年峰會是大陸方面主辦，在南京和台北分別設立主會場以視訊連線方式召開。

劉兆玄致詞提出五個方面，包括：保護環境生態，維護人民健康。環境生態保護和人民健康福祉兩者，已成為人類未來發展的優先目標，也是當前國際合作的首要議題，各國在追求經濟發展的同時，無不致力加強對抗溫室暖化效應以及進行公衛防疫合作。同時，也要構建強大的公衛體系和完善的健康照護體系。台灣在經濟發展的過程中，也面臨同樣的環境保護和健康醫療問題，並已累積相當的經驗；兩岸應可針對這兩個重要的領域，盡快提出具體可行的合作計畫，為改善能源效能、環境品質和增進人民健康做出貢獻。

他並提到促進內需循環，發展數位經濟。台商在內需消費和數位發展等領域擁有若干經驗和優勢，兩岸產業應可積極合作，開發新的商機。在內需消費領域，建議雙方可在商貿流通、現代化物流、新型消費如數位消費、綠色消費、時尚消費等方面進行合作；在數位經濟方面，可針對產業數位化應用領域如智慧製造、智慧醫療等，以及智慧城市和數位生活等領域，展開深度的合作。

此外還包括擴大雙邊貿易，優化投資布局。在貿易方面，大陸目前致力推動產業升級，台商應把握機會，擴大供應高端零組件、智慧裝備和整合系統。在投資方面，大陸正全力發展先進製造業、現代服務業、數位經濟、綠色經濟等產業，提供台商廣大的新投資領域，兩岸企業應超越傳統的貿易投資型態，致力創新合作模式，拓寬合作層面。

郭金龍提四點想法，包括：把握大勢，主動融入新發展格局，企業只有主動融入，才能獲得更好發展。他表示，大陸有雄厚物質基礎、豐富人力資源、完整產業體系、強大科技實力和持續提升的宏觀經濟治理能力，更有龐大的市場，希望兩岸企業家搶抓區域協調發展戰略的機遇，在大陸大循環的空間布局中贏得主動；搶抓供給側結構性改革的機遇，在內需市場的開拓中贏得優勢；搶抓數位經濟發展的機遇，在經濟結構的重塑中贏得先機；搶抓實行更高水準對外開放的機遇，推動兩岸產業鏈供應鏈有效整合，打造兩岸共同市場，壯大經濟。

他提到，要著眼長遠，推進產業綠色低碳轉型。大陸將以節能環保、清潔生產、清潔能源等為重點率先突破，做好與農業、製造業、服務業和資訊技術的融合發展，全面帶動三次產業和基礎設施綠色升級，希望兩岸企業家順應時代要求，發揮各自優勢，在綠色低碳戰略性新興產業、前端技術研發等領域開拓創新、合作共贏。

還有深化合作，促進兩岸融合發展。郭金龍強調，將繼續深化兩岸經貿交流合作，堅持以通促融、以惠促融、以情促融，持續探索兩岸融合發展新路，率先與台胞台企分享大陸發展機遇、提供更多同等待遇，持續推進法治化營商環境建設，促進各項惠台利民政策措施落實落細，希望兩岸企業家堅定信心、深化合作，為兩岸融合發展做出應有貢獻。

他還提到共擔大義，共創民族復興美好未來。他表示，「兩岸是一家人，我們命運與共。對美好生活的嚮往，是兩岸同胞的共同追求。希望兩岸企業家把握大勢、堅守大義，走和平發展、融合發展的陽光大道，共圓民族復興之夢。」

峰會台方名譽理事長蕭萬長表示，期許峰會除了堅持兩岸產業融合合作發展的既定方針外，更應努力突破當前的困難險阻、勇於創新，掌握全球經濟發展大勢，積極引領兩岸產業界攜手合作朝節能減碳、綠色能源、生物科技與健康醫療、調整兩岸產業新供應鏈等領域，不斷地探索高質量新方向，為兩岸經濟融合發展、人民互利共榮建立更堅實的基礎。

此次峰會台灣商業大老雲集，前副總統蕭萬長、前行政院長劉兆玄、鴻海集團創辦人郭台銘、前經濟部長尹啟銘、海基會代理董事長許勝雄、東森集團總裁王令麟，以及多位台灣企業界代表。大陸方面由峰會理事長郭金龍、大陸國台辦副主任裴金佳等人出席。