出席兩岸企業家峰會 郭台銘：兩岸強強聯手，危機成轉機

鴻海集團創辦人郭台銘7日在「兩岸企業家峰會」上表示，今年疫情在全球肆虐，加上天災在世界各地都傳來災情，因此綠色經濟、淨零減排，已成為重要議題，他提出三大方向，包括兩岸達成碳減排標準協議、採用動植物基因改造的技術來環保減碳，以及兩岸企業合作努力以早期預警與實時監測系統，避免類似的（傳染病）大流行威脅再次發生。郭台銘強調，兩岸的企業可以攜手合作，以兩岸人民的智慧及科技實力、強強聯手，面對全球暖化、氣候變遷的新危機，有信心把危機變成轉機。

郭台銘7日在兩岸企業家峰會上發表題為「從兩大挑戰看兩岸企業合作之變局、新局與格局」的主題演講，他表示，今年對全球企業家而言是一個充滿變局與嚴峻挑戰的一年，疫情在全球肆虐，不斷演化的病毒與疫苗的短缺，造成了全球交通運輸業的中斷與停滯，尤其所有的進出口產業都出現了供應鏈阻斷的危機，時至今日尚未見任何緩解，全球氣候暖化導致的天災在世界各地都傳來災情，極端氣候的快速變遷、反聖嬰氣象變異所帶來的災害，無論是經濟發達的富裕地區或經濟弱勢的偏鄉無一倖免，代表不可逆轉的地球暖化與地球生態浩劫已經正式向人類發出警示，進行反噬。

因此，綠色經濟、淨零減排，已成為舉世矚目的重要議題，郭台銘指出，格拉斯哥的全球氣候變遷會議結束後，全球的經濟體或經濟產業已認識到碳減排的數據標準即將成為國際上重要而必須執行的戰略指標，也為國際間推行綠色經濟、淨零減排前需事前確立的執行方向，目前兩岸企業間尚無一致的碳減排共同標準，使得出口産品到全球各國時，因為碳減排數據標準與國際碳減排標準具有落差，致兩岸企業增加碳稅及碳匯成本，期盼未來兩岸企業能共同達成碳減排標準的協議推動。

而兩岸在基因工程都有一定程度的國際水準能力，他說，可以使用動植物基因改造的技術來環保減碳。例如，已知有生化科技研究單位正在研發一種新型的基改技術、將種植出快速成長但專門捕捉二氧化碳的樹木；另外一種基改動物，就是改造豬或牛的消化酵素分解或抑制消化酵素排放，可以大大的減少牛隻、豬隻的甲烷氣體排放量。

郭台銘強調，兩岸的企業可以攜手合作，如果兩岸企業家現在什麼事都不做，企業的競爭力會輸在起跑點上。如果起而行的話，以兩岸人民的智慧及科技實力、強強聯手，面對全球暖化、氣候變遷的新危機，有信心把危機變成轉機。

而疫情對全球經貿的影響，他指出，新冠肺炎大流行是百年一次的瘟疫，大流行到今天已將近兩年，大流行第二年面對Delta變異株的新流行及新冠疫苗接種的不平均，全球陷入另一波更大的新冠大流行，世界各國無一倖免，因疫情所衍生的供應鏈斷裂影響了企業的運作也干擾了日常生活。兩岸方面，兩岸目前往來均要求長時間的隔離防疫，疫情深刻的影響兩岸關係的密切的經貿合作。

郭台銘強調，防疫需要仰賴科學方法及科學數據為基礎，擬定建設性及前瞻性的做法及政策，建議兩岸企業應合作努力以早期預警與實時監測系統，避免類似的大流行威脅對於經濟與生活所造成的巨大損失再次發生，這些準備不是成本，而應視為可提供大量回報的投資。

他還強調，未來疫情並不會完全消退，將會持續性地影響全世界，因此，兩岸除了在經歷這次疫情並尋求解方外，也應記取教訓為下一次疫情的來臨做出充分準備。