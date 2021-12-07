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今年前11月 台灣對大陸順差破1500億美元創新高

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
上海洋山深水港。新華社
上海洋山深水港。新華社

大陸海關總署7日公布數據顯示，2021年前11月，對台灣進出口總值為2,982.8億美元，年增27.3%。其中，雖前11個月，對台灣出口年增率31.2%，略高於進口年增率的26.2%，但累計前11月，對台灣貿易逆差（台灣對大陸貿易順差），已達1,567.4億美元，超過去年全年總額，還沒到年底就再創歷史新高。

據大陸海關總署統計，2021年前11月，對台灣進出口總值為2982.8億美元，年增27.3%。其中，出口額約707.7億美元，年增31.2%，進口額約2,275.1億美元，年增26.2%，累計貿易順差達1,567.4億美元。

若以單月數據來看，2021年11月，大陸對台灣進出口總值為319.8億美元，出口73.2億美元，進口246.6億美元。

值得注意的是，相較2020年全年，大陸對台灣出口601.4億美元、進口2,006.6億美元，逆差1,405.2億美元，今年截至11月，兩岸上述貿易數據就超過去年全年，貿易逆差（台灣對大陸順差）並再創歷史新高，台灣也繼續成為大陸最大的貿易逆差來源。

海關

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