兩岸產業下一步 劉兆玄提數位經濟五大合作

兩岸關係緊張嚴峻，但兩岸產業交流不斷流，兩岸企業家峰會台灣方面理事長、前行政院長劉兆玄今日為下一步兩岸產業合作，指出五大方向。劉兆玄說，台商台企借助大陸內需循環，兩岸產業可攜手發展數字（數位）經濟、推動新型基建；台商也可因應疫後新局，開發新型商機，助力產業升級，更進一步擴大雙邊貿易，優化投資布局。

2021兩岸企業家峰會7日分別在南京及台北兩個會場以線上線下連線方式舉行，會議主題為「把握新格局 共享新機遇」。

峰會台灣方面表示，由於新冠疫情影響，台方並未組團或派員前往南京出席，而改採在台北與陸方視訊連線。今天出席台北會場者超過160人，南京會場約300人參與，顯示兩岸企業界對持續推動兩岸經濟產業合作的高度認同和大力支持。

在上午的「開幕式」中，由兩岸企業家峰會名譽理事長蕭萬長、理事長劉兆玄及大陸方面理事長郭金龍、國台辦副主任裴金佳、江蘇省委副書記張義珍分別致詞，會中也宣讀大陸政協汪洋主席的賀信。

蕭萬長在致詞中指出，全球經濟發展出現了劇烈的變化，大陸經社發展也已進入了新的階段，峰會除堅持兩岸產業融合合作發展的既定方針外，更應努力突破困難、勇於創新，掌握全球經濟發展大勢，積極引領兩岸產業朝節能減碳、綠色能源、生物科技與健康醫療、調整兩岸產業新供應鏈等領域，不斷地探索高質量新方向。

劉兆玄表示，過去二、三年來，儘管中美競逐轉趨激烈、新冠疫情持續蔓延，全球產業分工和競爭態勢也發生劇變，但是由於兩岸經濟體質良好且因應疫情得宜，仍能保持穩健的經濟成長步伐，表現優於其他各主要經濟體。2021年1至10月兩岸 (含香港) 貿易總額達2,662.9億美元，增長27.8%，大陸 (含香港) 市場占台灣出口比率達42.8 %，仍為台灣第一大出口市場。另一方面，近三年來台商在大陸投資則出現較大的起伏，長期基本原因在於大陸近年來工資、土地、原物料成本快速上漲、環保要求不斷提高，以及本土產業競爭力逐漸加強等，對台商的投資和經營造成巨大的壓力。未來台商在大陸應尋求新的投資動力和拓展空間。

劉兆玄並提出兩岸產業在以下幾方面擴大加強合作：(一) 保護環境生態，維護人民健康；(二) 促進內需循環，發展數字（數位）經濟；(三) 擴大雙邊貿易，優化投資布局；(四) 因應疫後新局，開發新型商機；(五) 推動新型基建，助力產業升級。

雙方致詞之後，大會並安排台大經濟系名譽教授林建甫，大陸發改委對外經濟研究所所長劉泉紅，大陸商務部國際貿易經濟合作研究院副院長曲維璽，分別就全球宏觀經濟發展及新冠疫後問題所造成的新挑戰，以及對兩岸產業合作帶來的新機遇等作專題演講。

下午的「會議總結」中，由峰會的8個產業合作推動小組提出小組工作報告及未來計畫，最後並由副理事長陳瑞隆作會議總結。