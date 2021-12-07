兩岸企業家峰會 汪洋：堅決與「台獨勢力」劃清界線

兩岸企業家峰會今天在南京和台北兩地連線登場，由於大陸方面日前發布台獨頑固分子清單，又強調不歡迎一邊在大陸賺錢，一邊支持台獨的企業，使這次峰會備受關注。峰會一開始，由峰會陸方副理事長張平宣讀大陸全國政協主席汪洋賀信，內文強調，希望峰會團結兩岸企業家人士，「與台獨分裂勢力劃清界線」，堅持一個中國原則和九二共識。

綜合兩岸媒體報導，汪洋賀信指，大陸改革開放四十多年，兩岸投資交流發展蓬勃發展，貿易投資規模大，為兩岸同胞帶來實實在在好處。儘管受疫情不利影響，近年兩岸貿易額快速成長，台灣企業來大陸投資熱情不減，兩岸投資合作動力強勁，潛力巨大。大陸始終是廣大台商、台企投資和發展進步的倚靠。

汪洋強調，堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對台獨分裂行徑和外部勢力干涉。

他並指，以兩岸同胞福祉為依歸，一貫秉持兩岸一家親理念不會變，率先和台灣同胞分享發展機遇政策不會變，為台商台企辦好事的舉措不會變。希望峰會雙方理事會團結兩岸企業界人士，管大事、明大義、興大道，「堅決與台獨分裂勢力劃清界線」。