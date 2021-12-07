聽新聞
test
0:00 / 0:00
兩岸企業家峰會 汪洋：堅決與「台獨勢力」劃清界線
兩岸企業家峰會今天在南京和台北兩地連線登場，由於大陸方面日前發布台獨頑固分子清單，又強調不歡迎一邊在大陸賺錢，一邊支持台獨的企業，使這次峰會備受關注。峰會一開始，由峰會陸方副理事長張平宣讀大陸全國政協主席汪洋賀信，內文強調，希望峰會團結兩岸企業家人士，「與台獨分裂勢力劃清界線」，堅持一個中國原則和九二共識。
綜合兩岸媒體報導，汪洋賀信指，大陸改革開放四十多年，兩岸投資交流發展蓬勃發展，貿易投資規模大，為兩岸同胞帶來實實在在好處。儘管受疫情不利影響，近年兩岸貿易額快速成長，台灣企業來大陸投資熱情不減，兩岸投資合作動力強勁，潛力巨大。大陸始終是廣大台商、台企投資和發展進步的倚靠。
汪洋強調，堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對台獨分裂行徑和外部勢力干涉。
他並指，以兩岸同胞福祉為依歸，一貫秉持兩岸一家親理念不會變，率先和台灣同胞分享發展機遇政策不會變，為台商台企辦好事的舉措不會變。希望峰會雙方理事會團結兩岸企業界人士，管大事、明大義、興大道，「堅決與台獨分裂勢力劃清界線」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言