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才剛降準 大陸央行下調支農、支小再貸款利率
繼6日宣布全面降準2碼，釋放長期資金約人民幣1.2兆元後，大陸央行7日調降支持農業、小微企業的支農、支小再貸款利率0.25個百分點，以支持相關產業發展。但分析師認為，此舉不能看做是政策利率「降息」。
據證券時報報導，中國人民銀行（大陸央行）自12月7日起，下調支農、支小再貸款利率0.25個百分點，下調後3個月、6個月、1年期再貸款利率分別為1.7%、1.9%、2%。這是大陸央行繼2020年7月後，時隔一年多再次下調該再貸款利率。
對於外界關注，大陸當局是否繼「降準」後，釋出「降息」的政策訊號，光大首席固定收益分析師張旭曾認為，此舉不能看做是政策利率「降息」。
他說明，政策利率體係由公開市場操作利率（短期政策利率）和MLF利率（中期政策利率）組成，再貸款、再貼現利率並非政策利率。
除此之外，大陸央行7日展開規模人民幣100億元的7天期逆回購操作，另因有人民幣1,000億元逆回購到期，今日共實現淨回籠資金人民幣900億元。
6日晚間，在大陸國務院總理李克強提出要「適時降準」3天後，大陸央行公告，將於12月15日下調金融機構存款準備率2碼（0.5個百分點）。此次降準為全面降準，共計釋放長期資金約人民幣1.2兆元（約新台幣5.2兆元）。
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