兩岸企業家峰會開幕 劉兆玄：順利開會不容易

大陸國台辦開列台獨清單，對「台獨金主」殺雞儆猴後，首場兩岸重大交流活動，也是兩岸最高層級產業合作平台—兩岸企業家峰會年會，今（7）日在南京和台北兩地連線登場。

在大陸全國政協主席汪洋、國台辦主任劉結一缺席下，上任後首度出席兩岸企業家峰會年會的台方理事長、前行政院長劉兆玄表示，「這場年會，非常不容易」。

在大陸下令台商不能「吃飯砸鍋 」，被迫要劃清界線，恐衝擊代工廠、供應鏈在大陸布局，海基會代董事長、金仁寶集團榮譽董事長許勝雄無奈表示，「應該，還好吧」。工商協進會理事長、台玻董事長林伯豐則沉痛呼籲，兩岸現狀唯一解方，就是要「和中、不仇中」。

今年的兩岸企業家峰會年會由大陸方面主辦，7日在江蘇南京登場，台北分設會場，寧台兩地視訊連線進行。

峰會前夕，國台辦重話絕不允許支持台獨、破壞兩岸關係的人在大陸賺錢，幹吃飯砸鍋的事。要台商台企劃清界線。陸委會也回擊，強調兩岸交流絕不能預設任何政治前提。

劉兆玄在峰會開幕進場前受訪表示，兩岸關係現階段非常嚴峻，今年峰會能夠召開「非常不容易」。被問及遠東集團在大陸被重罰，劉兆玄表示，台商布局要因應大陸經濟轉型趨勢。

不過，今年年會大陸官方參會的規格不如往年，原先傳將親自出席南京兩岸企業家紫金山峰會開幕致詞，再轉赴廈門海峽論壇的大陸全國政協主席汪洋，在峰會開幕前夕6日報到當天，確定不在出席名單，連視訊致詞也沒有，僅由峰會大陸方面副理事長張平宣讀賀信。

除了汪洋缺席外，國台辦主任劉結一今年也由副主任裴金佳「代打」出席，與會台灣企業家感嘆規格「一年不如一年」，彷彿正是兩岸關係當前的寫照。

今年首度以兩岸企業家峰會台方副理事長身分出席的鴻海集團創辦人郭台銘，因為兩岸企業家身分，他的發言備受期待和關注。

峰會開幕式後，郭台銘也被安排第一位主題演講，主題是「從兩大挑戰看兩岸企業合作之變局、新局與格局」。不過，進場前郭台銘以要準備演講為由，並未對外表態。

劉兆玄強調，今年峰會能順利召開已經非常不容易，尤其大陸開罰台商後，出席峰會平台的台商也非常踴躍，對大陸官方「降級」的說法，劉兆玄表示，今年是大陸主辦，尊重大陸方面的安排。

儘管大陸對台商立場施壓，但許勝雄表示，目前台商在大陸投資、代工廠營運和產業鏈布局並沒有出現影響，「兩岸政府立場都已說清楚，受罰企業也已說明」，他認為所謂台獨金主的說法對台商影響和衝擊，「應該還好」。

不過，林伯豐則語重心長呼籲，要和中，不仇中，希望兩岸關係早日解套。

出席峰會的台灣企業家還包括前台灣工銀董事長駱錦明、富邦集團董事長蔡明忠等。